Foto: Franču Rivjērā mirdz filmu zvaigznes – atklāts Kannu kinofestivāls

Otrdienas, 17. maija, vakarā Francijā atklāts viens no prestižākajiem notikumiem filmu nozarē – Kannu kinofestivāls. Šogad viens no Eiropā vecākajiem festivāliem notiek jau 75. reizi.

Kannu kinofestivāls šogad tika atklāts ar režisora Mišela Hazanaviča zombiju komēdijas "Final Cut" pirmizrādi. Filma tapusi kā 2017. gada japāņu kinolentes "One Cut of the Dead" rimeiks. Tās izvēle Kannu kinofestivāla atklāšanā sākotnēji izraisīja sašutuma vilni, jo tās pirmais nosaukums bija "Z", kas ir arī Krievijas okupantu izmantots simbols iebrukuma Ukrainā laikā. Pēc Ukrainas filmu institūta vēstules Hazanavičam filmas nosaukums tika mainīts uz "Final Cut".

Tiesa, jau pēc pirmizrādes Hazanviča darbs izpelnījies kritiķu un skatītāju atzinību. "Final Cut" jau nodēvēta par "gudru un reibinoši izklaidējošu", bet pirmizrādes seansā publika to novērtējusi ar četru minūšu ilgām stāvovācijām.

Tomēr galveno uzmanību Kannu kinofestivāla atklāšanā saņēma iepriekš neizziņotā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska runa, kas video no Kijivas tika pārraidīta ceremonijas viesiem.

"Mēs uzvarēsim šo karu," sacīja Zelenskis, piebilstot, ka kino nozare nedrīkst klusēt.

Atgādinām, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Kannu kinofestivāla norise divus gadus bija mainīta – 2020. gada festivāls klātienē vispār nenotika, savukārt 2021. gadā tika pārcelts uz jūliju. Šogad festivāls atgriezies tradicionālajos maija otrās puses datumos un notiek no 17. līdz 28. maijam.

Atgādinām, ka jau tradicionāli Kannās ir arī Latvijas paviljons, kurā strādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nacionālā Kino centra un Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvji. Īpaši Kannu filmu tirgus darbam ar filmu izplatītājiem un citiem starptautiskiem partneriem NKC sagatavojis jaunāko un topošo Latvijas filmu katalogu, bet sadarbībā ar Latvijas Animācijas asociāciju radīts publicitātes izdevums, kas apkopo jaunākās Latvijas animācijas filmas un projektus.