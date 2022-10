Kā Merilina Monro nonāca šausmu filmā: 'Netflix' skandalozā 'Blondīne'

"Šī filma aizvainos ikvienu," pirms "Blondīnes" pirmizrādes Venēcijas kinofestivālā apgalvoja režisors Endrū Dominiks. Lai arī tur ilgi gaidītais un mītiem apvītais "Netflix" projekts esot izpelnījies 14 minūšu ilgas ovācijas, tam sekoja arī solītais aizvainojums un atsauksmes, kas labākajā gadījumā galarezultātu dēvēja par "pretrunīgu" un "neviennozīmīgu", bet visbiežāk – par pilnīgu izgāšanos un mizogīnisku, seksistisku draņķību, kas uz mūžīgiem laikiem apgānījusi Merilinas Monro piemiņu. Vai tiešām aiz "Blondīnes" krāšņās fasādes slēpjas tikai tukša ekspluatācija un "Netflix" izmisīgie centieni pievilināt abonentus?

Patiesībā, ja ticēt pašas platformas pārstāvju teiktajam, tad šādi ārthausa projekti drīz vien varētu pazust no tās oriģinālsatura piedāvājuma, finansiālajām grūtībām spiežot platformu virzīties skatītāju masām "draudzīgāka" kino virzienā. Brīdī, kad top šis raksts, vēl nav zināmi nekādi skatījumu rādītāji, tomēr intuīcija saka priekšā, ka "Blondīne" varētu kļūt par "Netflix" rudens pārsteiguma hitu – īpaši jau ap filmu saceltās viedokļu vētras iespaidā. Turklāt, ja "Blondīnes" budžets patiesi nepārsniedz oficiāli minētos 22 miljonus dolāru, tad platformas ieguvumi no šāda projekta varētu būt ievērojami lielāki nekā no nesenā 200 miljonu blokbāstera "Pelēkais vīrs", kas arī saņēma ļoti pieticīgas atsauksmes.

Papildus tam, ka filma vēsta par tik ikonisku, pat mitoloģisku vēstures personāžu kā Merilina Monro, "Blondīnes" otrs lielākais mārketinga trumpis ir tās skatīšanās vecuma ierobežojums – tā ir pirmā straumēšanai pieejamā oriģinālā filma ar Amerikas filmu vērtēšanas komisijas piešķirto "NC-17" vērtējumu (respektīvi, paredzēta tikai pieaugušo auditorijai).