Trešdien, 20. martā, klajā laists amerikāņu kinorežisora Kventina Tarantino jaunās filmas "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā") treileris. Paredzēts, ka filma uz ASV kinoekrāniem nonāks 29. jūlijā.

"Reiz Holivudā" apvieno realitāti un fikciju, un tās darbība norisinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās Losandželosā, un tās centrā ir vesternu aktieris Riks Daltons (atveido Leonardo di Kaprio) un kaskadieris Klifs Būts (Breds Pits), kuri izklaidējas kaimiņos esošajam Romāna Polaņska sievas Šāronas Teitas (Margo Robija) namam, kurā 1969. gadā Mensonu klans pastrādāja zvērīgas slepkavības.

95 miljonus dolāru vērtajā kinolentē redzams arī Als Pačīno un nesen mūžībā aizgājušais Lūks Perijs, savukārt tās nosaukums ir alūzija uz episko "Reiz Rietumos", kuras autors ir viens no Tarantino režijas varoņiem Serdžo Leone.

Tiesa, filmas treileris nesniedz ne mazāko norādi uz asinīm vai vardarbību, kas allaž ir klātesošas Tarantino filmās. Drīzāk tas vēsta, ka šī varētu būt komēdija, ne drāma.

"Reiz Holivudā" ir Tarantino devītā filma un pirmā pēc dažu gadu klusuma kopš "Pretīgā astotnieka" 2016. gadā, kā arī pirmais darbs, ko viņš rada bez seksuālās vardarbības skandālā ierautā producenta Hārvija Vainstīna "The Weinstein Company".