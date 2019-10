Spēlfilmu 'Jelgava '94' redzējuši jau vairāk nekā 20 000 skatītāju

Spēlfilmu "Jelgava '94" kopš pirmizrādes septembrī noskatījušies jau 23 530 skatītāju, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Kā atklāj filmas veidotāji, arī sociālo mediju vidē nerimstas diskusijas par filmu. Skatītāji par filmu aktīvi izsakās arī sociālajā tīklā "Twitter", savukārt jauniešu vidū populārs kļuvis filmas "Instagram" konts.

Filmas producente Antra Cilinska uzskata, ka filmas panākumi skaidrojami ar to, ka tā uzrunā dažādu paaudžu skatītājus: "Mēs esam pamanījuši, ka filmu arvien vairāk skatās ģimenes. Vecāki vēlas parādīt bērniem savu jaunību, savukārt saviem vecākiem atklāt, kādi paši toreiz bijuši. Esam saņēmuši daudz komentāru par to, ka pēc filmas noskatīšanās ģimenēs notikušas interesantas sarunas. Jaunieši ierauga savus vecākus citā gaismā un tajā pašā laikā arī paši spēj identificēties ar filmas stāstu, jo pēc būtības jau daudz nekas nav mainījies. Tāpat prieks, ka skolotāji uz filmu ved klases un jaunieši to noskatās kopā ar saviem klasesbiedriem un pēc tam skolā pārrunā redzēto."

Filmas stāsta centrā ir nupat četrpadsmit gadu dzimšanas dienu nosvinējušais Jānis, Jelgavas puika ar "zubra" līmeņa mācību sasniegumiem, kurš cenšas būt neviena nemanīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un nejauši iegūtie draugi Nāve un Zombis neatgriežami aizsāk jaunu lapaspusi Jelgavas pusaudža dzīvē – ir jāspēlē mūzikas grupā, jāklausās metāls, vajadzīgas īstās drēbes un galu galā līdz asarām jānoved skolotāji un vecāki. Tas ir laiks, par kuru pieaugot, ļoti iespējams, būs kauns, bet tikpat iespējams, ka tas izrādīsies pats labākais dzīves periods. Filmas stāsts risinās uz 1994. gada notikumu fona – cietumnieku izbēgšana Jelgavā, mūzikas ierakstu nelegālais tirgus, Kurta Kobeina nāve.

Filmas režisors ir Jānis Ābele, scenārija autors – Matīss Gricmanis, operators – Aigars Sērmukšs, mākslinieks – Aivars Žukovskis, producente – Antra Cilinska. Šī ir debijas filma jaunajiem aktieriem Bruno Biteniekam, Aleksim Tauriņam, Endijam Žukam un Elizabetei Zviedrei, bet filmā piedalās arī Latvijā plaši pazīstami aktieri – Andris Keišs, Guna Zariņa, Ieva Puķe, Kaspars Gods, Māra Ķimele, Elīna Vaska, Jānis Jarāns un citi.

Filma saņēmusi arī deviņas nominācijas Nacionālajai Kino balvai "Lielais Kristaps", tai skaitā kā Labākā filma, Labākais režisors, Labākais mākslinieks. Tā vēl joprojām skatāma kinoteātros visā Latvijā.

"Jelgava '94" uzņemta Jura Podnieka studijā ar Nacionālā kino centra atbalstu.