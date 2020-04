Brāļu Ābeļu populārzinātniskā dokumentālā filma "Baltu ciltis. Pēdējie Eiropas pagāni" – kinostāsts par 13. gadsimta baltu tautām, pēdējiem Eiropas pagāniem, kas veidots Nacionālā kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", – tagad atrodams arī internetā, "Latvijas Filmas" interneta katalogā.

"Baltu ciltis" (2018) ir stāsts par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk veidoja latviešu un lietuviešu nācijas. Notikumi, kas ļauj skatītājam iepazīties ar katru no ciltīm, risinās ap filmas galveno varoni – tirgotāju Larsu no Gotlandes. Viņš devies apceļot zemes, kurās mīt kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un žemaiši; visas ciltis, ko sastop Larss, tobrīd sasniegušas savu augstāko attīstības pakāpi. Vēsturiskās rekonstrukcijas un inscenējumi apvienojumā ar datoranimāciju un zinātnisko ekspertu aizkadra tekstu ļauj ieskatīties Eiropas pēdējo pagānu – Baltijas reģiona seno tautu dzīvē.

"Prieks, ka beidzot filma būs pieejama daudz plašākai auditorijai, turklāt tas notiek īpašā un zīmīgā laikā, kad ikviens tiek aicināts palikt mājās. Pavasara atmodas svētki tiek svinēti visdažādākajās kultūrās visā pasaulē jau tūkstošiem gadu, to būtība vienmēr ir bijusi viena un tā pati – atjaunošanās un atdzimšana, kas atspoguļo pārmaiņu ciklu dabā, un arī cerība, kas šobrīd mums visiem ir īpaši svarīga. Manuprāt, nav īsti nozīmes, vai mēs Lieldienas atzīmējam pēc Rietumu vai Austrumu kristīgās baznīcas, Saules, Mēness vai kāda cita kalendāra; vai atdzimšanas simbolu sauc Jēzus Kristus, Ozīriss vai Ūsiņš. Galvenais ir katram pašam sinhronizēties ar dabā notiekošo, pārdzimt personiski," uzsver Raitis Ābele, viens no filmas režisoriem.

Filmas režisori – brāļi Raitis Ābele un Lauris Ābele, scenārija autors – Toms Ķencis, operatori – Mārcis Ābele un Jānis Indriks. Filma tapusi studijā "Tritone Studio", to producējuši Kristele Pudane, Dace Siatkovska un Toms Palmens (Thom Palmen).

Uzņēmuma "Latvijas Filma" vadītāja Liene Ančupāne stāsta: "Par filmu straumēšanas vietni internetā domājām jau sen, un pašreizējā #paliecmājās situācija to, protams, aktualizēja. Pēdējos gados skatītāju interese par latviešu filmām ir krietni augusi, taču faktiski nav vietnes, kurā būtu iespējams atrast vienuviet un noskatīties plašu Latvijas filmu klāstu bez nosacījuma, ka jākļūst par kādas televīzijas abonentu, – tas ir īpaši svarīgi, ja skatītājs dzīvo ārpus Latvijas. Pagaidām mūsu lapa vēl ir izstrādes stadijā, taču www.latvijasfilma.lv jau atrodams katalogs – visas filmas, kas skatāmas mūsu "Vimeo" sadaļā, tai skaitā arī skatītāju iemīļotā filma "Dvēseļu putenis" (2019) un daudzas studijā "Lokomotīve" producētas filmas – Signes Baumanes pilnmetrāžas animācija "Akmeņi manās kabatās" (2014) un Rozes Stiebras Simtgades filma "Saule brauca debesīs" (2018), Viestura Kairiša dokumentālā filma "Pelikāns tuksnesī" (2014), Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Pelnu sanatorija" (2016), Roberta Vinovska dokumentālā filma "Darbaļaužu balets" (2007), Nila Skapāna animācijas filma "Mūsu ome rullē!" (2017), Aika Karapetjana spēlfilmas "Pirmdzimtais" (2016), "M.O.Ž." (2014) un "Cilvēki tur" (2012), Ivara Tontegodes spēlfilma "Sēņotāji" (2013) u.c.

Drīzumā filmu piedāvājums ievērojami papildināsies – līdzko beigsies restaurācijas darbi, straumēšanai būs pieejama leģendārā Jāņa Streiča filma "Teātris" (1978), jau tuvākajā laikā ievietosim Rolanda Kalniņa filmu "Četri balti krekli" (1967) un "Akmens un šķembas" / "Es visu atceros, Ričard!" (1966) restaurētās versijas. Katalogā drīz tiks iekļauta arī virkne jaunāku filmu no dažādām Latvijas filmu studijām, tāpat paplašināsim arī bezmaksas satura piedāvājumu. Priecājamies par filmu producentu atsaucību – skatītāji no tā noteikti tikai iegūst! Turklāt no katra maksājuma, ko saņemsim kā nomas maksu par filmu, 1 eiro ziedosim, lai atbalstītu Latvijas kino vecmeistarus, kuru ieguldījums Latvijas kino vēsturē ir nenovērtējams."

Filma atrodama "Latvijas Filmas" interneta katalogā; maksas pieeja paredz piekļuvi filmai "Vimeo" lapā 48 stundu periodā, Latvijas teritorijā.

Uzņēmums Latvijas Filma ar latviešu filmu izplatīšanu nodarbojas kopš 2011. gada, kad ar Jāņa Streiča filmas "Rūdolfa mantojums" (2010) izdevumu tika aizsākta DVD sērija "Latvijas Filma". Tajā iznākušas gan kino klasikas pērles ("Limuzīns Jāņu nakts krāsā", "Ezera sonāte", "Ceplis", "Pie bagātās kundzes", "Cilvēka bērns" u.c.), gan arī pēdējos gados veidotas filmas – "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", "Saule brauca debesīs", "Es esmu šeit" un vēl daudzas citas.