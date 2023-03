"Šajā piedzīvojumā atklāju gan stipru vīru ar paaudžu paaudzēs rūdītu arodu, gan atziņu: dari, ko darīdams, bet dari to no visas sirds, ar visu savu iedvesmu un azartu – un tu tiksi pamanīts! Šī bija lieliska pietura manā karjeras ceļojumā, kas nebeidzami turpinās. Pietura, no kuras varu paņemt skaistu pastkartīti kā atmiņu par paveikto un iegūto. Es no visas sirds pateicos saviem atbalstītājiem un balsotājiem par uzmundrinājumu un laba vēlējumiem. Paldies jums visiem, un lai piedzīvojuma gars neizsīkst nevienā no mums!"