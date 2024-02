"Biju izdegusi, bet nevēlējos to atzīt – gribēju tēlot varoni," par mācību savienošanu ar darbu studiju laikā saka Elīna, "pelnīju salīdzinoši labi, bet pazaudēju nervus un enerģiju. Biju pārgurusi, bet vēl jāmācās, bet mācīties pēc darba nebija iespējams." Kāpēc studenti strādā? Vai studiju apvienošana ar darbu joprojām ir norma?

"Es skaitīju katru centu"

Elīnas (vārds mainīts) sapnis bija kļūt par ārsti. Viņa ļoti daudz mācījās, lai tiktu Medicīnas fakultātē, bieži atteicās tikties ar draugiem. Pateicoties labajām atzīmēm vidusskolā, tika pie mecenātu fonda stipendijas (200 eiro mēnesī), labi nokārtoja eksāmenus. Un sapņu studijas varēja sākties. Ātri gan šis sapnis sāka irt pa vīlēm, jo Elīna apzinājās – lai varētu savilkt galus kopā, ir jāstrādā. "No stipendijas varēja izdzīvot, bet skaitīju katru centu. Ar to pietika, lai nomaksātu kopmītņu īri un nedēļu paēstu."

Vecāki Elīnai finansiāli nepalīdzēja. "Mani pameta, kad biju gadiņu veca. Gandrīz tiku ielikta bērnunamā, bet vecvecāki to nepieļāva un mani uzaudzināja – visi līdzekļi nāca no viņiem. Tad vecmāmiņa nomira un palika tikai vectēvs ar pensiju, bet no tās liela daļa aiziet veselības aprūpei. Viņš nevar palīdzēt, lai gan gribētu. Neviens mani studijās nevarēja finansiāli atbalstīt. Mēģināju sazināties ar tēvu, kurš kādreiz bija visai veiksmīgs uzņēmējs, tagad ieslīdzis parādos. Lūdzos, bet viņš atteica: "Man pašam neiet labi." Viņam nav svarīgi man palīdzēt, pašam esot savas problēmas. Mammai tagad ir cita ģimene, un viņa pret mani ir vienaldzīga."