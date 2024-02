Drūmajā pandēmijas aizsegā, izciešot mājsēdi, Aivis Pīlēģis neviļus attapās ar aptuveni 300 telpaugiem sev apkārt. Tie bija viņa urbānie džungļi, un tajos viņš jutās labi. Taču arī vaļasprieks var radīt riebumu, ja kļūst pārāk nospiedošs. No neprātīgas aizrautības viņš nonāca līdz brīdim, kad savās mājās atstāja vien 30 augus. Taču tas nebūt nenozīmē, ka mīlestība pret dabu ir apdzisusi.

Vēlāk gan nekādu īpašu uzmanību viņš augiem vairs nepievērsa, vien kopa dažus no omītes mantotos augus. Līdz sākās kovida laiks un augu mājās sāka parādīties arvien vairāk. "Bija mājsēde, nebija, ko darīt, un vienā brīdī attapos, ka mājās ir apmēram 300 dažādi augi. Tad vienu dienu veicu īpašu rituālu – lai katru augu apraudzītu, sāku savu gājienu no vienas istabas un tā cauri visai mājai." Rituāls gan bijis diezgan saspringts, jo, lai patiešām apraudzītu visus 300 augus, pagājusi teju visa diena. "Vienubrīd sapratu, ka tas patiesībā ir apgrūtinoši un nogurdinoši un nesniedz man to vaļasprieka sajūtu, bet gan drīzāk galvā šaudās domas, ka vēl palicis tas un tas," skaidro Aivis.