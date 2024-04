"Kājas vajag turēt mājās" – tik cietu un lakonisku viedokli pauž etiķetes eksperte Aija Strautmane, kura raidījumā "Par TO pašu" cita starpā pieskārās arī nesenajam skandālam, kad tābrīža Jelgavas novada mērs Madars Lasmanis darba sēdes laikā savā automašīnā aizrāvās ar dāmas kājiņām. Līdzīgi kā citi, kas redzējuši bēdīgi slaveno video, arī Strautmane nav simtprocentīgi droša, ka politķis darījis ko dikti seksuālu, tomēr pikantērijas labāk pieklātos pietaupīt mājas apstākļiem. Viss raidījuma ieraksts skatāms "Delfi" satura abonentiem.

Raidījuma "Par TO pašu" jaunākajā epizodē "Publisku cilvēku šķiršanās skandāli" pieskārāmies arī pašmāju aktualitātēm, kas neskar šķiršanos, tomēr ir ar skandalozu piegaršu un ietekmē amatpersonu reputāciju. Kā zināms, Jelgavas novada domes mērs pēc skandalozā video nonākšanas visu redzeslokā no amata ir atkāpies. Etiķetes eksperte Aija Strautmane raidījumā spriež par to, kāpēc tautai parasti interesē amatpersonu privātā dzīve un kāpēc skandālu gadījumā citviet pasaulē politiķu karjera pēc tiem aiziet pa pieskari.