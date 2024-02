Pirms kāda laika "TikTok" lietotāji kaismīgi diskutēja par diviem attiecību tipiem. "Zeltainie retrīveri" esot komunikabli un gādīgi un burtiski izstarojot siltumu, kamēr "melnie kaķi" – emocionāli noslēgti intraverti. It kā tieši šāda kombinācija rada ideālo savienību. Bet ko par to domā psihologi?

Tomēr Cimmermane pauž arī nožēlu par to, ka tas izceļ skumjo realitāti par iepazīšanos, – ka vienkārši jauks cilvēks tiek apzīmēts suņa šķirnes vārdā, it kā tas būtu kāds retums – satikt sirsnīgu un mīlošu cilvēku. Tāpat viņa arī vērš uzmanību tam, ka nez kāpēc vīrieši, kuri ir uzmanīgi, tiek uzskatīti par tādiem kā pārākiem, īpašiem, ievērojamiem, savukārt no sievietēm vienkārši tiek sagaidīts, ka viņas šīs īpašības iemieso jau no dabas.