Cilvēku dzīvē skaitļiem ir nozīme, un dažiem indivīdiem viens rādītājs nozīmē daudz vairāk nekā jebkurš cits – tas, ar cik daudz partneriem esi savas dzīves laikā gulējis. Un pamatoti rodas jautājums – cik seksuālie partneri dzīvē ir pieņemami? Vai var būt, ka to dzīves laikā ir arī par maz? Skaidrs, ka šie jautājumi vairāk tramda sievietes, tomēr svarīgi atcerēties, ka nav vienprātības par to, kas vidusmēra cilvēkam ir "normāls" skaitlis.

Šis temats prātus urdījis ir vienmēr, raisot arī diskusijas. Kāda sieviete laikraksta "The Daily Telegraph" padomu slejā "The Midults" pauda savas bažas par to, ka seksuālie partneri viņai dzīves laikā bijuši par daudz: "Godīgi? Es vēlos, lai es nebūtu gulējusi ar tik daudziem. Man ir četrdesmit un daudzus gadus esmu attiecībās ar ļoti, ļoti jauku vīrieti, bet pēkšņi mani "vajā" visi ķermeņi, ar kuriem esmu sastapusies gultas priekos, jo īpaši tāpēc, ka lielāka daļā sekss bija ļoti neapmierinošs." Pēcāk padomu slejā noskaidrojās, ka jaunības gados sieviete ir daudz ballējusies. Viņasprāt, pieaugot vīriešu skaitam, ar kuriem sieviete ir gulējusi, viņas vērtība samazinās.