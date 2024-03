Par visu pēc kārtas

Patīk tas vai nē, legingi, kuri lamāti kā 2010. gadu neglītākā modes tendence, atkal ir modē. To vēsture iestiepjas pat līdz 14. gadsimtam (kad tie bija kā krustojums starp zeķubiksēm un biksēm, kaut patiesībā, ne viens, ne otrs), un tie kļuva populāri 1950. gados, kad ķīmiķis Džozefs Šivers radīja pirmo pāri no likras. 1980. gados legingi kļuva roķīgi, spīdīgi un koši. Bet 2010. gadi bija laiks, kad elastīgās bikses kļuva par neatņemamu garderobes sastāvdaļu. Tos valkāja kā pilntiesīgas bikses, un tie variējās rakstos no leoparda, čūskas līdz gaismu atstarojošiem disko stilā. Legingu slavai bija labi izgruntēts ceļš, un tā sakrita ar laiku, kad atlētisks apģērbs kļuva par ielu modes klasiku.