"Ugg" apavi, kas pretendē uz popularitāti virālā līmenī, ir "Venture Daze". Tie paredzēti abiem dzimumiem un vienā modelī apvieno "Ugg" raksturīgo – iešļūcenes, bet, pateicoties gumijas zolei, arī snīkeru īpatnības. To ražošanā izmantoti ilgtspējīgi un ekoloģiski izejmateriāli, piemēram, zamšāda no "Leather Working Group" un cukurniedru EVA. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem, šīs "klasiskās zābaku sandales" (kā to definē uzņēmuma "Ugg" pārstāvji) ir paredzētas valkāšanai siltā laikā un (beidzot) ārā.