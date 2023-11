Populāra ir komiksu stila mēme "Me vs. My Parents" ("Es pretstatā saviem vecākiem"), kur tiek salīdzināts mileniālis 29 gadu vecumā ar paša vecākiem, arī 29 gadu vecumā. Vecāki pirka mājas, dzemdēja bērnus, bet mileniāļi vēl tikai apsver domu iegādāties kaķi vai kādu augu.