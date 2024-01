Par dievu frizūru dēvēta, par vēsturē apšaubāmāko lamāta, pieminēta Homēra "Iliādā", bijusi uz galvas mūziķim Deivijam Bovijam, pandēmijā ikkatram garlaikotajam un nu ir viens no pieprasītākajiem griezumiem. Jā, gan sievietēm, gan vīriešiem.

Maleta (mullet – angliski) matu griezumam ir veltītas grāmatas ( 2000. gadā "The Mullet: Hairstyle of the Gods", 2007. gadā "Mullet Madness!"), soctīklā "Instagram" ir pat fanu klubs "The Mullet Society" (lietotāji sūta frizūras pašbildes, bet citi tās vērtē ballu skalā līdz desmit) ar 23 tūkstošiem biedru, "TikTok" tēmturim #mullet – 15,9 miljardi skatījumu. Lai kā patiktu vai nepatiktu, šo griezumu ignorēt vairs nav iespējams.