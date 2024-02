"Vēl pirms dažiem gadiem es nezināju, kur tāda Latvija atrodas," saka 25 gadus vecais Rohits Gupta no Indijas. Viņš jau paguvis internetā pārsteigt daudzus - puisis sevi nosaucis par Jāni Bērziņu un izveidojis divus video, kuros latviski runā tik raiti, ka daudziem mutes vaļā. Tādā līmenī apgūt latviešu valodu viņam izdevies nieka trīsarpus gados.

Visupirms viņu savaldzinājis latviešu dzīvesveids. "Latvieši lieto karotes un dakšiņas, un arī tualetes papīru. Nezinu, kāpēc indieši to nedara," smej Rohits. Viņam patīk arī mūsu kultūra un latviešu iedaba: "Šeit cilvēki nav glupi. Viņiem ir pašcieņa un cieņa vienam pret otru, to respektu var just."