Ja uzņēmums pienācīgi maksā nodokļus, ir maza iespēja, ka tas piesaistīs regulatīvo iestāžu uzmanību. Likums neaizliedz reģistrēt desmitiem uzņēmumu vienā un tajā pašā adresē, likvidēt jaunizveidotu uzņēmumu vai pat algot darbiniekus sezonas darbiem, kas ilgst vien mēnesi. Ārvalstnieki, kas ieradušies Latvijā strādāt, atrodas ļoti neaizsargātā situācijā un pelēkajā zonā – viņu tiesību ievērošanu ir ļoti grūti pārbaudīt, un nav īsti skaidrs, kam tas jādara.

Mēs izvaicājām Valsts policiju par to, cik daudz ir trešo valstu valstspiederīgo, kuri vēlētos, bet nevar izbraukt no Latvijas, un "Patvērumu "Drošā māja"" par to, kā Latvija palīdz šādiem cilvēkiem un kāpēc viņi tik reti lūdz palīdzību.