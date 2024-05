Ja dzīvojat Rīgā un vēlaties brīvdienās izbraukt ārpus galvaspilsētas atpūsties, nebraucot nekur tālu, lai vakarā laikus būtu atpakaļ, bet varētu gan paelpot svaigu gaisu, gan redzēt kaut ko skaistu, paieties kādu gabaliņu kājām un pasēdēt jaukā krodziņā, jādodas uz Ķekavu. Tā atrodas tepat Rīgas pievārtē – tikai 20 kilometru attālumā no Rīgas – un pēdējā laikā ļoti piestrādāts, lai novadā būtu, ko redzēt un darīt.

Merķeļa mājvieta – Depkina muiža

Depkina jeb Rāmavas muiža ir viena no labāk saglabātajām Pārdaugavas muižiņu mājām. Te no 1808. gada līdz 1850. gadam dzīvoja publicists un rakstnieks Garlībs Merķelis, kura pazīstamākais darbs ir šausmīgais sava laika latviešu dzīves apstākļu atainojums "Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās".

Mūsdienās redzamā muižas kungu māja ir pamatā klasicisma formās ieturēta divstāvu koka ēka ar augstiem bēniņiem. Ēku ieskauj skaists ainavu parks ar vairākām reto koku sugām un nelielu upīti. Pēc dažu autoru ziņām, pie muižas aug lielākais melnalksnis Latvijā, kura apkārtmērs ir 3,8 metri. Kādreizējo muižas piebraucamo ceļu rotā no ķieģeļiem mūrēti vārti. Muižas ēka restaurēta un rekonstruēta sadarbībā ar Zviedrijas Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Tagad šeit atrodas viesu nams un konferenču telpas.

Cēlā Doles baznīca

Jau 16. gadsimtā te atradusies baznīca, un vairākas koka celtnes nomainīja viena otru, līdz 1783. gadā par Doles muižas īpašnieka Voldemāra Antona Levīza of Menāra līdzekļiem tikusi uzcelta tagadējā baznīca, kas iesvētīta 1784. gadā. Noskaidrots, ka celtnes projekta autors ir Kristofs Hāberlands - vācbaltu arhitekts, Rīgas pilsētas būvmeistars, ne tikai vietējā klasicisma izcilākais pārstāvis, bet arī viens no lielākajiem arhitektiem vēsturisko stilu laikmetā vispār.

Doles – Ķekavas baznīca ir kļuvusi arī par zināmu Latvijas atdzimšanas simbolu. 1991. un 1992. gadā notika vērienīga baznīcas renovācija – kara laikā bojā gājusī torņa smaile atjaunota. Baznīcā atrodas brīnišķīga Augusta Annusa altārglezna "Kristus svētī bērnus" (1929. g.). Savukārt dievnama ziemeļu pusē iemūrēta lielgabala lode no Napoleona kara 1812. gadā. Baznīcai ir arī 15 metrus augsts skatu tornis, kurā var uzkāpt, paņemot līdzi speciālu skatu karti (pirmo tādu Latvijā!), binokli un kompasu, ko var dabūt pretī esošajā Tūrisma informācijas centrā. No augšas paveras skaists skats uz Ķekavu un tuvējo apkārtni - Daugavu, Rīgu, Salaspili.

Neparastā Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca

Viena no īpatnējākajām un neparastākajām Rīgas baznīcām atrodama tieši Ķekavas novadā. Tas arī ir jau minētā Kristofa Hāberlanda devums baznīcu celtniecībā ir Rīgas pievārtē, kas tapis 1791. –1794. gadā. Miniatūrā veidā tajā atkārtota Romas Panteona ideja – tā ir apaļa būve, kas pārsegta ar kupolu. Baznīca būvēta klasiskās formās ar cilindrisku telpu un mūra kupola pārsegumu. Pie baznīcas apbedīts virsmācītājs, profesors Roberts Feldmanis, kurš ap baznīcu izveidojis dārzu ar vairāk nekā 320 koku un krūmu sugām, un dekoratīvām formām.

Šis ir viens no lielākajiem un vērtīgākajiem dendroloģiskajiem objektiem Latvijā, kur aug viena no bagātīgākajām citzemju kolekcijām Latvijā. Patlaban tuvojas nobeigumam vērienīgi baznīcas restaurācijas darbi.

Karikatūru muzejs

Aktīvā un izzinošā atpūta Ķekavas novadā

Medus nogaršošana, bišu glaudīšana un laimes poga Daugmales bišu Jāņa saimniecībā Ķekavas novadā ir arī skaista vieta Likteņupes krastā – Daugmale, kur atrodams sens pilskalns ar skatu uz Rīgas HES. Daugmalē darbojas arī bišu Jāņa saimniecība, kur dravnieks apmeklētājiem labprāt stāsta par bišu dzīvi un izrāda to mājokli – stropu. Vasarā viņš ceļ ārā rāmīšus, vedina apskatīt bišu "šūpulīti", "ledusskapi" un "atpūtas krēslu". Te iespējams aplūkot saimes svarīgāko biti – prāvo, ar "Šveices krustu" iezīmēto māti, redzēt jaunās bites nākšanu pasaulē un izbaudīt īpašu sajūtu, pieskaroties ar roku zumošajam bišu rāmītim.

Dravnieks arī aicina apmeklētājus praktiski darboties, liet vaska sveces pēc sentēvu metodes. Īstiem kārumniekiem jāmēģina pārvest mājās kaut mazu daļu no bišu dravas bagātībām – medu, bišu maizi jeb ambroziju (to dēvē arī par dievu ēdienu), ziedputekšņus, kā arī citus kārumus. Iespēja iepazīties ar keramikas darbnīcu un izveidot savu laimes pogu vai kādu podu, kā arī pārvest kā dāvanu mājiniekiem kādu no oriģinālajiem Pampāļu podiem ar purva saknēm.