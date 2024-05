Vasaras karstumiņš nebūt nelīdz mūsu vēlmei nedomāt par ķermeņa aromātiem, kas bieži vien rodas tieši no svīšanas. Un vasarā svīst ne tikai paduses vai kājas, bet arī viss pārējais ķermenis. Šeit apkopoti daži vienkārši ieteikumi, lai atbrīvotos no intensīvas svīšanas vai vismaz nedaudz to mazinātu.