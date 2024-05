Saskaņā ar cenu salīdzināšanas vietnes "Uswitch" veikto aptauju, kurā piedalījās divi tūkstoši cilvēku, ceturtā daļa no aptaujātajiem vecumā no 18 līdz 34 gadiem norādīja, ka nekad neatbild uz telefona zvaniem. Lielākā daļa paskaidroja, ka, izdzirdot zvanu, to vienkārši noignorē. Citi atzina, ka pēc tam telefona numuru "ieguglē" vai nosūta zvanītājam īsziņu.