Foto: Krāšņi augi un retumi grandiozajā Latvijas Stādu parādē

Latvijas Stādu parāde ir viens no iecienītākajiem un gaidītākajiem pasākumiem dārzkopju aprindās, un jau šo sestdien, 19. septembrī, Siguldas Svētku laukumā pulcējas stādu audzētāji un dārzkopji no visas Latvijas, kas piedāvā fantastiskus stādus dārzam – sākot no tautā iecienītiem augiem, augļukokiem, līdz pat retumiem un eksotiskiem augiem!

Iespaidīgā Stādu parāde Svētku laukumā norisinās no pulksten 9 līdz 16. Pasākumā ieeja ir bez maksas.

Stādu parāde burtiski kūsā no cilvēku pūļiem, un ne velti, jo stādu klāsts ir iespaidīgs. Turklāt, kā "Tavs Dārzs" atzīst pircēji, šeit ir grūti nopirkt tikai vienu preci, jo viss ir tik skaists, ka grūti noturēt sevi grožos, lai nesapirktu kaudzi ar augiem. Vairāk nekā 100 stādu audzētāji no visas Latvijas sarūpējuši gan daudzgadīgās puķes, gan skujukokus, ogulājus, dekoratīvos krūmus, eksotiskos augus un vēl citus augus. Piemēram, šeit ir atrodamas gan modes puķes peonijas un hortenzijas, gan arī rozes, ehinācijas, vīnogas, vīteņaugi un ne tikai. Turklāt pie audzētājiem par katru augu arī var pakonsultēties, lai uzzinātu audzēšanas knifiņus un piemērotāko stādīšanas vietu!

Taču nav vis tā, ka tiek tirgoti tikai augi un dekoratīvie krūmi, jo šeit var iegādāties dārza preces, amatniecības un pārtikas produktus. Mazākie pasākuma apmeklētāji var doties izjādēs ar ponijiem, turklāt pasākuma organizatori parūpējušies par muzikālo pasākuma noformējumu, kā arī konkursiem un balviņām.

Īsumā par to, kas gan ir Stādu parādē:

vairāk nekā 100 stādu audzētāji no visas Latvijas;

konsultācijas stādu audzēšanā, izvēlē un dārza plānošanā;

dārza preču un tehnikas tirdzniecība;

amatnieku un Latvijas ražojumu gadatirgus;

bezmaksas stāvvieta automašīnām;

bezmaksas ieeja visai ģimenei.

"Tavs Dārzs" jau ziņoja, ka rudens Stādu parāde šogad notiks 16. reizi. Pasākumam ik gadu tiek veltīta kāda tēma, un šogad uzmanība tiek pievērsta dekoratīvo augu krāsu bagātībai – lapās, ziedos un pat stumbros. Kā stāsta pasākuma pārstāvji, apmeklētāji var skatīt neparastās un dažādās lapu formas un krāsas, piemēram, baltraibās, šķeltlapu, dzeltenraibās, sarkanlapu formas – augu rotas pārsteidz ar savu bagātību, ko katram būs iespēja baudīt un iegādāties pasākuma laikā. 16. Rudens stādu parādi rīko nodibinājums "Stādu un kūdras inovāciju fonds" (SKIF) sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada pašvaldību.

Ieplāno arī nākamā gada 30. aprīli un 1. maiju, jo tad Siguldas Svētku laukumā notiks pavasara Stādu parāde!

Foto ieskats rudens Stādu parādē: