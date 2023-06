Kā un vai sadzīvot ar bitēm, iršiem un citiem dzelošiem kukaiņiem?

Klāt vasara, un līdz ar to arī dārza darbi, atpūta brīvā dabā, atvērti logi un basas kājas. Teju katram ir gadījies savā ceļā sastapt izbiedētu biti, lapseni vai irsi, kuru dzēliens var būt ne vien sāpīgs, bet alerģiskiem cilvēkiem – arī dzīvībai bīstams. Ik gadu apdrošināšanas sabiedrība "Balta" (PZU grupa) saņem desmitiem atlīdzību pieteikumu par kukaiņu kodumu sekām. Apdrošinātājs aicina iedzīvotājus siltajā laikā būt jo īpaši piesardzīgiem, gan dodoties dabā, gan malkojot dzērienus no nenoslēgtiem traukiem vai baudot saldumus un augļus, kas pievilina kukaiņus.

Miermīlīgie kaimiņi, kuri uzbrūk tikai tad, ja tiek apdraudēti



Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs jeb kukaiņu speciālists Jānis Dreimanis saka – no kukaiņiem nav jābaidās, gan bites un kamenes, gan lapsenes ir dabā vajadzīgas, jo visas piedalās apputeksnēšanas procesā. Turklāt bez iemesla, ja vien nejūtas apdraudēti, šie kukaiņi nevienam neuzbrūk. Vienlaikus jāatceras, ka dzelošie kukaiņi var būt bīstami cilvēka veselībai, jo inde, ko satur to indes dziedzeris, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

“Dzelošie kukaiņi ir sabiedriski radījumi – pūznī vai stropā var dzīvot vairāki simti un pat tūkstoši kukaiņu. Bites, kamenes un lapsenes parasti ir atrodamas uz ziediem, jo tās tur barojas, – gluži kā cilvēki, kuriem arī patīk mieloties ar saldām vielām. Pavasarī lapseņu ir mazāk; vasaras beigās, kad ienākas dažādi augļi, kas tās pievilina, to ir visvairāk. Bites ir pieradušas pie cilvēka tuvuma, bet tomēr tāpat kā pārējie kukaiņi cilvēku sabiedrību speciāli nemeklē. Ja nu vienīgi mazdārziņā vai kafejnīcā, ēdot augli vai kādu saldumu, var parādīties lapsene. Ja cilvēks sasmaržojas ar īpaši saldām smaržām, arī tās var pievilināt kukaini,” stāsta kukaiņu eksperts.

Viņš atklāj, ka pilsētvidē biežāk sastopamas ir lapsenes, kas apmetas uz dzīvi zem jumta, arī koku dobumos vai putnu būrīšos. Lapsenes labprāt iekārtojas zem dažāda veida jumtiem, šķūņos, starp jumtu un bēniņu stāvu, vai sienu, kur neviens netraucē. Lapsenes taisa pūzni tur, kur ūdens netek virsū un kur nevajag ieguldīt daudz enerģijas, lai sausinātu vai salabotu lietus bojāto pūzni. Kamenes drīzāk var sastapt mazdārziņos vai laukos, nevis pilsētu mauriņos, jo tās veido pūžņus augsnē, pamestos kurmju rakumos vai peļu alās.

Bite dzeļ vienreiz, lapsene – vairākkārt



Lapsenes, irši, bites, kamenes un citi dzelošie kukaiņi pēc dabas ir miermīlīgi, tomēr, jūtot apdraudējumu, ir gatavi aizstāvēties, nekavējoties dzeļot. Lai arī, piemēram, bites dzēliens tiek uzskatīts par imunitāti stiprinošu un uz bišu indes bāzes tiek izgatavoti pat medikamenti, alerģiskiem cilvēkiem šāda saskarsme ar kukaini var izraisīt spēcīgas un pat dzīvībai bīstamas reakcijas.

Tāpat jāņem vērā, ka bite dzeļ tikai vienreiz un dzeloni atstāj brūcē, jo dzelonis ir atskabargains. Ja dzelonis netiek izrauts, tas turpina ievadīt indi cilvēka organismā. Savukārt lapsenes ar gludo dzeloni var dzelt vairākas reizes pēc kārtas. Iršiem indes deva ir vēl lielāka nekā lapsenēm, tāpēc no tiem ieteicams sargāties jo īpaši. Situācijās, kad kukainis ielidojis istabā, svarīgi nekrist panikā, bet uzmanīgi to izgaiņāt ārā pa atvērtu logu vai durvīm, piemēram, ar avīzi vai auduma dvieli.

Mēģinot izvairīties no kukaiņu dzēluma, iedzīvojas traumās

Katru gadu "Balta" saņem atlīdzību pieteikumus, kas saistīti ar dzīvo radību sagādātām traumām – skrāpējumiem, sasitumiem un pat lūzumiem, kas gūti, neveiksmīgi mēģinot izvairīties no kukaiņa un pakrītot. Tāpat kukaiņu kodums bieži vien cilvēkiem izraisa alerģisku reakciju, kas var novest pie ārstēšanās slimnīcā.

Iedzīvoties lapsenes vai bites kodumā dārza darbos, it īpaši puķu ziedēšanas laikā, nav nekas pārsteidzošs. Bet kukainis var iedzelt, pat velkot kājās zeķes, – tā gadījies kādam "Balta" klientam, kurš vērsies pie apdrošinātāja ar atlīdzības pieteikumu. Nereti traumas gadās, cenšoties izvairīties no sakošanas un klūpot vai pakrītot – šādi tiek sasistas, izmežģītas un pat lauztas rokas un kājas. Savukārt pēc kukaiņa koduma var rasties niezoši izsitumi, tūska, apgrūtināta elpošana un pat anafilaktiskais šoks.

“Sevišķi uzmanīgiem jābūt tiem, kuri dažādus dzērienus malko no pudeles. Dzērieni pudelēs, it īpaši cukurotie, pievilina lapsenes. Pudelē kukaini ir ļoti grūti pamanīt, bet iedzert šādu malku ir bīstami – lapsenes kodums mutē vai rīklē var beigties ar anafilaktisko šoku un pat nāvi. Diemžēl šādi gadījumi ar letālu iznākumu ir fiksēti arī "Balta" atlīdzību vēsturē. Ja cilvēkam veidojas akūta reakcija uz kukaiņa kodumu, vajadzētu nekavējoties zvanīt neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai,” atklāj "Balta" personu produktu vadītāja un risku parakstītāja Ludmila Ščegoļeva un iesaka pēc padzeršanās vienmēr uzskrūvēt pudelei korķīti vai kā citādi to aizvākot, bet bērniem vislabākā izvēle būs limonādes baudīšana ar salmiņu.

Ieteikumi drošai sadzīvošanai ar kukaiņiem