Telpaugu mode mainās lēnām. Tendenču noteicēji ir sociālie mediji

Sākot ar interjera dizainu un mūziku, beidzot ar apģērbu un visdažādākajām frizūrām un matu toņiem, gadu laikā tas, kas ir populārs šī brīža modē, nāk un iet. Protams, ļoti bieži atkal atgriežoties. Līdzīgi kā apģērbu modē, arī augiem ir tendences, kas mēdz ienākt un iziet no modes. Par to, vai un kā mainījusies telpaugu mode, vaicājām viedokli "Kesko Senukai Latvia" produktu speciālistei Līnai Spurei un apskatījām, ko par to saka "internets".

Patiesība ir tāda, ka ne tik ļoti ir mainījusies telpaugu mode kā tāda, bet tieši veids, kā patērētāji izvēlas un izmanto telpaugus. Lielākā atšķirība starp šo paaudzi un tās ietekmīgāko tendenču noteicēju ir sociālie mediji. Tas saistīts ar vēl dažām lietām – tātad, kā jau noskaidrojām, primāri par sociālajiem medijiem, bet arī ar Covid-19 pandēmiju un dzīvesveida izmaiņām.

Ja mēs ielūkojamies platformās "Instagram" vai "Pinterest", esam liecinieki tam, ka teju katrā fotogrāfijā ar īpaši veidotiem interjeriem ir akcentēti arī augi. Jā, šis ir laikmets, kurā cilvēki var dalīties ar augu attēliem un reizē audzēšanas padomiem. Līdz ar to jaunie patērētāji telpaugus uztver kā noteikti nepieciešamu, obligātu dekoru. Proti, nu cilvēki pievērš lielāku uzmanību augu iekļaušanai savā dzīvē (tie uzlabo garīgo un fizisko labklājību, palielina radošumu un produktivitāti, attīra gaisu un piešķir enerģiju mūsu videi; ir viegli saprast, kāpēc telpaugu mode "atdzīvojas"). Šī dabas piesaistītā dizaina estētika paceļ telpaugu popularitāti jaunos augstumos.