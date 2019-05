11 apburoši pasaules dārzi, no kuriem smelties iedvesmu

Pavasaros un vasarās dārziem šķiet tiek noņemti kādi neredzami plīvuri, kas labo laikapstākļu ietekmē ļauj sevi parādīt no labākās puses. Iedvesmu savam dārzam noteikti var gūt no lielajiem pasaules meistardarbiem – skaistajām vietām, ko izlolojušas darbīgas rokas. Lūk, turpinājumā iepazīsties ar 11 pasaules dārziem, kas būtu vesela ceļojuma vērti!

Kā piemēru var minēt iespaidīgo Kloda Monē dārzu, kas atrodas nelielā Francijas ciematiņā Živernī un kurā nepastāv noteikti stādīšanas kārtība, jo virsroku ņēmuši krāsu salikumi. Tādā veidā viņš ļāva gleznas cienīgām ainām veidoties pašām no sevis. Iespaidīgs ir Krāšņais Kjū Karaliskais botāniskais dārzs Apvienotajā Karalistē, kur ar vienu ciemošanās dienu var arī nepietikt. Tur vērts apskatīt, piemēram, Ūdensrožu māju, kurā var redzēt iespaidīgās milzu ūdensrozes, kuru lapas var noturēt pat trīsgadīga bērna svaru.

Pavasarī teju vai visas pasaules uzmanība ir pievērstas iespaidīgajam Keukenhofas dārzam Nīderlandē, kur iespējams savām acīm skatīt krāšņas ziedu kupenas un neparastus salikumus. Jārēķinās gan, ka skaistuma tīkotāju tur būs daudz, tāpēc tiem, kuri vēlas izvairīties no drūzmām, tīkama alternatīva varētu būt apmeklēšanas vērtais tulpju dārzs aptuveni astoņus kilometrus no Briseles centra. Vairāk par to un apskates objektiem tuvējā apkārtnē uzzini šeit.

No "Tavs Dārzs" rakstu krājumiem esam izcēluši stāstus par iespaidīgiem pasaules dārziem, kas slēpj dažādus vēsturiskus notikumu pavērsienus. Ja vēlies uzzināt vēl vairāk par apbrīnas vērtiem pasaules dārziem, skaistas vietas atradīsi arī šajā rakstā. Savukārt šeit vari smelties kripatiņu iedvesmas no kaimiņvalsts Igaunijas skaistākajiem dārziem, bet šeit aplūko pērnā gada skaistākos dārzus un mājas no 16 Latvijas novadiem.