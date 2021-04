Mēdz teikt, ka uz Tukumu ir jābrauc pēc smukuma, un šaubu nav – Tukumā skaistu dārzu netrūkst! Viens no tiem ir arī Starpiņu ģimenes dārzs, kurš jau trīs reizes – 2017., 2019. un 2020. gadā – saņēmis titulu skaistāko īpašumu konkursā "Tukuma smukums". Te rosās Mārīte un Raimonds Starpiņi, kas savā dārzā ielikuši sirdi un dvēseli. Par savu dārzu Mārīte stāsta, ka te pazūdot laiks: "No rīta, kad padzeru kafiju, es iznāku dārzā. Šeit pazūd laiks. Ap pulksten 14 tikai saprotu, ka jāiet taču pusdienas taisīt!"

Pie Starpiņu ģimenes Tukumā ciemojāmies pērn 17. septembra pašā rīta agrumā – dienā, kad spēcīgās vēja brāzmas Jūrmalā izjauca Eiropas čempionātu pludmales volejbolā. Mārītes dārzs mūsu ciemošanās tūrē Tukumā ir pēdējais, un dienas beigās arī nelolojam cerības par bildēm saulainā laikā, taču arī lietainā laikā dārzā ir savs šarms! Vējš pieņemas spēkā un debesis plīst pušu, pielejot augu lapas un ziedus ar mirdzošām lietus lāsēm. Patveramies no lietus mazajā nojumē, kuru no visām pusēm ieskauj saimnieces krāšņās puķu dobes un kurā smaržo kastēs salikti rudens āboli.



Dārzs, kuru atzinīgi novērtē arī citi

"Mums dārzā nāk arī ezītis! Vārtiem liekam priekšā kokus, jo viņš rok mūsu zālāju. Mēs no sākuma nevarējām saprast, kas ir uzracis mūsu zālāju. Tā kā mežacūka ar šņukuriņu visu izracis!" smejas Mārīte. "Viena kaimiņiene saka: klausies, tie taču ir eži, viņi te sarosījušies! Tā arī bija! Man jau te skaists zālājs, es negribu, lai viņš man te kaut ko ēd. Kā nolikām priekšā kokus, tā vairs nenāk." Vaicāta, vai ģimenes četrkājainā mīlule Vendija dārzā netaisa blēņas, Mārīte saka, ka ne: "Vendija mums ir svētā! Viņa mums vispār nerej, tāpēc daži, ejot garām vārtiņiem, mums prasa: jums vairs nav sunīša? Es saku: kā tad nav! Blakus man stāv un priecīgi luncina astīti! Ja uz garāmgājējiem Vendija nav nikna, tad uz svešiem kaķiem gan."