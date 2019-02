Laiks sēt petūnijas! Speciālista ieteikumi puķu sēšanai

Bez petūnijām krāšņais vasaras dārzs nav iedomājams, bet, lai tiktu pie šāda krāšņuma – sēkliņas vēlams augsnē sēt jau februārī, jo līdz ziedošai petūnijai būs jāpagaida vismaz trīs mēneši. Padomos par petūniju sēšanu dalās "Dreiliņu stādi" pārstāvji.

Kā uzsver "Dreiliņu stādu" dārznieks Dainis, pirmais, kas jāņem vērā, no sēkliņas līdz ziedošai petūnijai paiet 3 līdz 3,5 mēneši. "Sēklas varat izvēlēties no vairākiem ražotājiem, lai tomēr izvairītos no iespējas, kad kādas firmas sēklas nesadīgst," piebilst uzņēmuma pārstāvis. "Arī tad nav daudz jābēdājas, jo sēklas sadīgst 5 līdz 6 dienu laikā, līdz ar to, paspēsiet iesēt jaunas sēklas, ja nu kādas neuzdīgst."

Taujāts par vēlamāko augsnes izvēli, dārznieks iesaka ņemt jau gatavus maisījumus, vieglu, smalku, kūdrainu augsni. "Gatavajos maisījumos ir viss nepieciešamais, lai izaugtu puķu stādiņi, un svarīgi, tajos nav nezāļu sēklas," uzsver Dainis. Petūniju sēšanai var ņemt jebkuru plastmasas trauciņu ar 5 līdz 7 centimetru augstām malām. Savukārt trauciņa apakšā jāizdur caurumi, lai liekais ūdens no augsnes var tikt laukā, tādējādi nepārmērcējot saknes.

Šajā rakstā vari izlasīt, kādas ir būtiskākās podu atšķirības, kā arī to, kāpēc svarīgi ir izvēlēties podus ar caurumiņu apakšā.

Trauciņš jāpiepilda ar augsni, bet augsnes virskārta nedaudz jāpiespiež. Tāpat vēlams noņemt no augsnes virskārtas lielos zemes vai kūdras gabaliņus, kas varētu traucēt sēklām sadīgt. Substrāts ir kārtīgi jāsamitrina ar pulverizatoru, bet jāņem vērā, ka ūdenim ir jābūt siltam, bet augsnei jābūt mitrai viscaur, ne tikai augsnes virskārtai. "Sēklas liekam uz augsnes pa vienai, var izmantot samitrinātu zobu bakstāmo kociņu, lai paņemtu mazo sēkliņu un noliktu tieši tur, kur vēlaties," iesaka dārznieks. "Varat arī ņemt lielāku daudzumu sēklas un ar pirkstiem vienmērīgi izkaisīt pa visu kastīti. Sēklas var likt jau 5 centimetru attālumā vienu no otras visos virzienos, tādējādi nebūs jāveic pirmā piķēšana."

"Kad sēklas izkaisītas, ņemam atkal pulverizatoru ar siltu ūdeni un laistam tik daudz, lai sēklas mazliet iesēstos augsnē. Ja tiek sētas granulētās sēklas, jālej tik daudz, lai apvalks, kas ir apkārt sēklai, izšķīst. Ja pietiek pacietības, mazliet varam piespiest katru sēkliņu, bet tā, lai tā paliek redzama," padomos dalās "Dreiliņu stādi" pārstāvis.

Kastīti vēlams nosegt ar plēvi vai stiklu, novietot siltā un gaišā vietā, kur gaisa temperatūra būtu +20 līdz +25 grādi pēc Celsija. Visērtāk kastītes ir novietot uz palodzes."Kastīti vēdinām katru dienu, sākumā 20 līdz 30 minūtes, pakāpeniski vēdināšanas laiku palielinot," uzsver dārznieks. Viņš atgādina, ka laistīšanu arī turpmāk var veikt ar pulverizatoru, tiesa, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepārlaistītu augsni. Tā ir tikai jāsamitrina, jo parādoties pirmajiem asniem, tie ir ļoti trausli. "Varat šajā laikā laistīt katru asnu atsevišķi, pilinot ar pipetīti," norāda dārznieks. "Šajā laikā ir ļoti svarīgi nepārkaltēt augsni, bet arī to nepārlaistīt, tāpēc arī ir ļoti būtiski, cik mitru augsni sagatavojāt sēšanas laikā."

Viņš skaidro, ka pēc sēklu sadīgšanas pietiek ar +18 līdz 20 grādu temperatūru, bet būtu svarīgi jau lietot mākslīgo apgaismojumu, tādējādi pagarinot dienas gaišo daļu. "Pirmo papildus mēslošanu veicam tad, kad parādās pirmā īstā lapiņa," atgādina dārznieks. "Ja sēklas tika sētas izklaidus pa visu kastīti, pirmo piķēšanu veicam tad, kad mazie stādiņi sāk traucēt viens otram. Piķējam 5 centimetru attālumā vienu no otra."

Savukārt šajā rakstā varēsi izlasīt plašāku informāciju par to, vai petūniju nokaltušos ziedus nepieciešams griezt vai atstāt, bet šeit varēsi uzzināt, vai petūnijas ir iespējams pārziemināt.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem, to audzēšanu vai kopšanas darbiem pavasarī, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.