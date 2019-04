Pavasaris rožu dobē: no atsegšanas līdz saderīgāko augu izvēlei

Rozes ir īstas dārza karalienes, kas pavasarī sāk mosties no ziemas guļas, lai jau jūnijā priecētu ar krāšņiem, aromātiskiem un bagātīgiem ziediem. "Tavs Dārzs" no savas padomu vācelītes ir sarūpējis rakstus par rozēm, kā arī aktuālajiem darbiem skaisto ziedētāju dobēs.

Pavasaris ir īstais laiks, kad no "villainēm" atsegt rozes – noņemt nost egļu zarus, kastes, niedru segas vai citus segmateriālus. Šeit gan der ņemt vērā vērtīgu dārzkopības speciālistes Antras Balodes padomu, proti, zarus pilnībā noņem, kad iestājas silts laiks un vairs nav gaidāmas stipras nakts salnas. Tāpat ir vēl pāris knifiņi, kas saistīti ar rožu atsegšanu, piemēram, to vēlams veikt mākoņainā dienā, jo pēc atsegšanas rožu krūmi ir ļoti jutīgi, un siltā, saulainā un vējainā dienā dzinumi var arī apdegt. Šeit vari izlasīt vēl citus dārzkopības speciālistes ieteikumus rožu kopšanā un audzēšanā.

Tāpat pavasaris ir īstais laiks, lai palutinātu vasaras skaistules ar mēslojuma devu. Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza speciālisti iesaka rozes mēslot četras reizes gadā, no kurām viena ir veicama pavasarī. Kā iesaka speciālisti, mēslošana jāveic tad, kad sāk plaukt lapas. Vēlams mēslot ar līdzekli, kas bagātīgi satur slāpekli. Tāpat nedrīkst aizmirst par rožu apgriešanu, jo, iespējams, aukstais laiks ir rozi nedaudz paskādējis, tāpēc nepieciešams atbrīvoties no auga bojātajām daļām.

"Tavs Dārzs" no savas rakstu krātuvītes ir sarūpējis arī citus rakstus par rozēm, kur ir ne tikai ieteikumi par pavasara darbiem rožu dobē, bet arī ir sniegti padomi par skaistākajām rožu šķirnēm, to saderību ar citiem augiem, kā arī ieteikums, lai tās uzziedinātu atkārtoti. Skaistus stādus vari sarūpēt arī kādā no pavasara stādu tirdziņiem, kuri notiek visā Latvijā. Šeit vari aplūkot sarakstu ar tirdziņiem, kur, visticamāk, pārdevēji iepriecinās ar rožu stādiem.

Ja tev ir kāds specifisks jautājums par rožu audzēšanu, stādīšanu vai kopšanu, tad droši raksti to e-pastā: maja@delfi.lv vai arī komentāru sadaļā!

