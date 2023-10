Labai ziemas ķiploku ražai – kvalitatīvs stādāmais materiāls un augsne

Šobrīd ir īstais laiks gatavoties ziemas ķiploku stādīšanai. Vēl ir pārāk silts, lai ķertos klāt pašai stādīšanai, taču ir īstais brīdis, lai sameklētu un sagatavotu stādāmo materiālu. Kur un kādus ķiplokus iegādāties pavairošanai un ko ievērot, lai tie nākamgad nestu labu ražu, skaidro Dārzkopības institūta vadošā pētniece Līga Lepse.

Klimats mainās, tas ir jūtams, skaidro Lepse. Pēdējos gados ziemas ķiploki Dārzkopības institūtā stādīti vēl novembra sākumā. "Augsnes temperatūrai jābūt ap +7 grādiem. Ja ir vairāk, tad ķiploks sāk gan apsakņoties, gan augt, dzenot asnus. Tādēļ labāk, lai augsne nav dikti silta un ķiploks lēnām apsakņojas."

Ja ķiploki iepriekš dārziņā nav audzēti – kur iegādāties materiālu, kuru droši varam stādīt savā dārzā? "Tas ir sāpīgs jautājums," iesāk pētniece. "Latvijā ir reģistrēta tikai viena šķirne, 'Ķente', taču tās sēklaudzēšana tiek veikta nepietiekamā apjomā, un pārsvarā cilvēkiem pietrūkst stādāmā materiāla. Šī šķirne tiešām būtu oficiāls stādāmais materiāls, ar papīriem un sertificēts. Bet, tā kā tas ir ļoti nepieejams, es ieteiktu meklēt sev tuvumā kādu cilvēku, kas jau ilgstoši audzē ķiplokus un kuram tie ir lieli un kvalitatīvi, un piedāvāt no viņa ķiplokus nopirkt."

Taču ar to vien nepietiek. Pētniece stāsta, ka vislabāk, ja ķiploki nāk no līdzīgiem augšanas apstākļiem, tādēļ pārāk tālu no dzīvesvietas, piemēram, no radinieku sētas, kas atrodas pavisam citā Latvijas galā, tos nebūtu vēlams ņemt.