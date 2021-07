Kompostu mēdz dēvēt par dārznieka melno zeltu, un ne velti, jo no tā var iegūt vērtīgu mēslojumu. To ierīko ne tikai lauku viensētās, bet arī pilsētās – kādam tā ir atvērtā tipa kaudze, citam slēgtā. Lai gan par komposta kaudzes pareizu ierīkošanu ir runāts daudz, ne vienmēr viss norit gludi. Šoreiz nestāstīsim par to, ko drīkst likt komposta tvertnē, bet aplūkosim jautājumu par kaimiņu būšanu. Cik tālu drīkst ierīkot komposta kaudzi no kaimiņu robežas? Un – vai netīkamās komposta kastes dēļ vērts bojāt kaimiņu attiecības?



Reinis un Alise dzīvo kādā Latvijas pilsētā. Viņiem ir sava privātmāja, kuru no abām pusēm ieskauj kaimiņi. Kā viņi paši stāsta portālam "Māja&Dārzs", attiecības ar kaimiņiem ir ļoti labas, viņi izpalīdz, pat pavasarī padalās ar stādiem, kas palikuši pāri, bet ir viens "bet". Pie viņu sētas kaimiņi ir ierīkojuši atvērtā tipa komposta kaudzi. "Vasarā šī komposta kaudze nenormāli smako, tā smaka pārņem mūsu pagalmu. Vēl tā arī vizuāli glīti neizskatās, jo šī komposta kaudze ir paštaisīta, izveidota no dēļiem," stāsta Alise. Kā pamanījis pāris, kaimiņi tajā ber visu, ko vien var – sākot ar tikko nopļautu zāli, beidzot ar nezālēm un pat neapēsto pārtiku, tajā skaitā arī kaulus. Komposta kaudze viņiem ir kā uz delnas, jo tajā vietā pāris pie žoga nav sastādījis košumkrūmus vai tūjas. "Visu laiku pieciešam viņu komposta kaudzi, bet šovasar, kad gaiss sasilis līdz +30 un vairāk grādiem, komposta kaudzes smaka ir neizturama. Ko darīt? Vai tiešām teikt kaimiņiem, ka neesam apmierināti ar komposta kaudzi? Mums, godīgi sakot, bail sabojāt labās attiecības, " tā Reinis. "Vēl domājam, ka varbūt risinājums ir kādu aromātisko augu aizstādīšana, bet mums ir bažas, ka ziedu aromāts un komposta kaudzes smaka var radīt neforšu aromātu buķeti."