Vienkārši padomi, kā efektīvi iztīrīt traipus no baltām dārza mēbelēm

Vienas no populārākajām dārza mēbelēm pavisam noteikti ir baltie plastmasas krēsli, kuri sastopami teju ikvienā saimniecībā. Tie ir gan lētāki salīdzinot ar citām dārza mēbelēm, gan dabai draudzīgāki, jo tiek ražoti no otrreizēji pārstrādātas plastmasas. Taču ir viens būtisks mīnuss, kas bieži vien dārza īpašniekus attur no balto plastmasas krēslu iegādes – tie ātri kļūst netīri. Bet arī par to nav jāpārdzīvo, izveicīgi rīkojoties, var panākt, ka baltie krēsli žilbinās vairākas sezonas pēc kārtas.

Baltos plastmasas krēslus ieteicams mazgāt pēc iespējas biežāk. Saprotams, katru nedēļu tam neatliks laika, jo vasarā jārod laiks gan dārzam, gan atpūtai, taču pavisam noteikti krēsli jānomazgā katru reizi pēc lietus un zāles pļaušanas. Arī putnu izkārnījumus jālikvidē pēc iespējas ātrāk, ja nevēlas no krēsla atvadīties jau tuvākajā laikā. Tāpat jāņem vērā, ka krēslus obligāti jānomazgā, pirms tos noglabā uz ziemas sezonu.

Gatavojamies mazgāt

Viss nepieciešamais krēslu mazgāšanai lielākoties atrodams ikvienā mājsaimniecībā vai ir brīvi pieejams saimniecības veikalos: spainis, dārza šļūtene, mazgājamā lupatiņa vai sūklis, mīksta neilona birste, mikrošķiedras dvielis, gumijas cimdi, izsmidzināmā pudele ar uzgali, brezenta auduma gabals, soda, trauku mazgājamais līdzeklis, universāls tīrīšanas līdzeklis, balinātājs uz skābekļa bāzes, baltais etiķis un pulēšanas vasks.

Lai, mazgājot krēslus, neciestu skaistais zālājs, jāizklāj liels brezenta gabals uz kura tos novietot. Tikpat būtiski ir novērtēt krēslu stāvokli. Gadījumā, ja tie sākuši pelēt, pirms mazgāšanas krēslus jāapstrādā ar mājās pagatavotu līdzekli. Izsmidzināmajā pudelē jāsajauc ūdens un etiķis (proporcija – 25 procenti ūdens un 75 procenti baltā etiķa), šķīdumu kārtīgi jāsakrata un jāuzklāj uz pelējuma skartajām vietām, atstājot to uz 10 minūtēm, pirms sākt mazgāt visu krēslu.

Savukārt mazgājamā līdzekļa pagatavošanai var izvēlēties kādu no divām receptēm:

Aptuveni četriem litriem remdena ūdens pievieno 65 mililitrus trauku vai universālā mazgājamā līdzekļa un protams, visu kārtīgi samaisa.

Četrus litrus ūdens sajauc ar 125 mililitriem sodas.

Mazā tīrīšanas instrukcija



Krēslus ar sūkli vai mīkstu neilona birsti jāmazgā virzienā no atzveltnes uz kājām, lai netīrais ūdens tecētu uz leju. Ja uz krēsliem ir plankumi, kurus nevar nomazgāt ar sūkli, uz šīm zonām var uzbērt sodu, kas darbosies kā saudzīgs abrazīvs līdzeklis un palīdzēs notīrīt traipus. Tīrot baltus vai krāsainus plastmasas krēslus, jābūt ļoti uzmanīgiem ar abrazīvu līdzekļu izmantošanu, jo raupji un graudaini līdzekļi var saskrāpēt mēbeles.

Pēc krēslu tīrīšanas ar mazgājamiem līdzekļiem, tos kārtīgi jānoskalo ar dārza šļūteni. Ja krēsli joprojām netapa balti un mirdzoši, jāķeras klāt nedaudz radikālākiem līdzekļiem.

Piemēram, ļoti efektīvs un vienlaikus saudzīgs ir skābekli saturošs balinātājs. Tas gan traipus noņems, gan baltos krēslus padarīs gaišākus. Skābekli saturošs balinātājs iedarbojas lēnāk nekā hloru saturošs, kā arī ir mazāk kodīgs un līdz ar to nesabojās plastmasu. Turklāt tas ir videi draudzīgāks, tāpēc nav jāuztraucas par izdegušu zāli pēc spodrības dienas.

Atkarībā no tā, cik ļoti netīri ir baltie krēsli, spainī jāsajauc aptuveni četrus litrus ūdens un 250 vai 175 mililitrus balinātāja. Pēc tam kārtīgi jāsamaisa, lai pulveris pilnībā izšķīst.

Pagatavotais šķīdums ar sūkli vai birsti jāuzklāj uz krēsliem, taču obligāti jāatceras par gumijas cimdu izmantošanu. Šķīdumu uz krēsliem nebūtu jāatstāj ilgāk par 15 minūtēm, jo citādi var tikt sabojāta plastmasa. Pēc tam krēsli jānoskalo ar dārza šļūteni un jānosusina ar mikrošķiedras drānu vai jāļauj tiem nožūt dabiski.

Kā baltos krēslus saglabāt tīrus pēc iespējas ilgāk?



Kad krēsli ir notīrīti un atkal laistās saules gaismā, tos jāpārklāj ar pulēšanas vasku. Vislabāk to darīt ar mīkstu drānu, kas vienlaikus krēslu virsmu arī nopulēs un liks tai mirdzēt.

Lai krēsli pēc iespējas ilgāk saglabātu nevainojami baltu krāsu, jāvairās tos novietot zem kokiem un ziedu tuvumā. Vislabāk krēslus turēt zem nojumes, kas tos pasargās gan no tiešiem saules stariem, gan lietusgāzēm.

Rakstā tika izmantota informācija no "The Spruce".