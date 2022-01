Ailenda Bulindža un Mārtiņš Leitietis ir no mazpilsētām. Kā jau daudzus, studijas un pēcāk arī darbs aizveda jauniešus uz Rīgu. Izbaudījuši Rīgas nepārtraukti pulsējošo dzīves ritmu un dzīvi dažādos lielpilsētas rajonos, viņi sapratuši, ka tādu kārtīgu māju sajūtu šeit rast nevar. Aizbēguši nedaudz tālāk – uz Salaspili. Tieši tur viņi sākuši jau nopietnāk domāt par nākotni, saprotot, ka vēlas paši savu mājvietu, bet tālāk no Rīgas – tā, lai no sirds var aprunāties ar vietējo veikaliņu pārdevējām un izbaudīt mieru teju turpat pie namdurvīm. Šo sapni par idilli viņiem izdevās īstenot, taču ne bez izaicinājumiem. Minēsim vienu no tiem – ja iepriekšējos mitekļos viņi baudījuši mūsdienīgas ērtības, iegādātajā dzīvoklī kādu laiku par vannasistabu kalpoja izlietne virtuvē.

Ailenda teic, ka novērojusi – viņi lielus lēmumus pieņem diezgan ātri un, iespējams, pat nedaudz neapdomāti. Sapratuši, ka vēlas savu mājokli, sākotnējais plāns bijis, ka vismaz gadu abi šim mērķim iekrās naudu un tad jau lūkosies, taču viss noticis daudz, daudz ātrāk. Aprīlī pāris portālā "ss.com" sācis apskatīt, kādi vispār ir dzīvokļu piedāvājumi, taču tikai Ogrē un tās apkārtnē, jo šī pilsēta abiem likusies saistoša. Tomēr viņiem bija strikti noteikumi dzīvokļa iegādē. Ailenda smejas, ka, iespējams, bijuši pat pārāk prasīgi, jo viņu vēlmēm atbilstošu dzīvokļu bija ļoti, ļoti maz, bet pašā Ogrē – vispār neviena.

"Noteikti nekādas deviņstāvenes, maksimums, četrstāvu māja, nekādas bloku mājas, klusā un skaistā vietā – galvenais, lai pretī nav citu māju," viņa ātri noskaita galvenos noteikumus. Dažus dzīvokļus viņi aizbraukuši arī apskatīties – neviens tomēr līdz galam neuzrunāja. Pārskatot atkal un atkal dzīvokļus portālā "ss.com", uzmanību piesaistīja kāds dzīvoklis Lielvārdē, kurš tika manīts jau iepriekš – pārdošanā tas bija jau krietnu laiku. "Lielvārdē aplūkojām divus dzīvokļus, taču par šo bija sajūta, ka varēsim izveidot kaut ko mājīgu un savu – te ir klusums, liela virtuve, divas lodžijas, atrodamies trīs minūšu gājiena attālumā no Daugavas, tā it trīsstāvu ķieģeļu māja, turklāt pretī nav citu māju," stāsta sieviete. Tā nu pēc pāris mēnešiem – augusta beigās – viņu rokās jau iegūla sava īpašuma atslēgas.