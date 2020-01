Eksotiskās ziedu vārpas istabā. Brandega justīcija jeb pilienu beleperone

Brandega justīcija jeb pilienu beleperone (justicia brandegeeana syn. Beloperone guttata Brandegee) ir ļoti skaists un krāšņš telpaugs, kas Latvijā nav iemantojis popularitāti. Par tā audzēšanu un kopšanas knifiņiem stāsta audzētāja Gunta Karitone no Jaunraunas, kuras mājās aug šis eksotiskais telpaugs, turklāt viņai ir arī iespaidīgs kolekcijas dārzs, kur aug dažādi neparasti augi, tajā skaitā arī ziloņķiploki.

Kā raksturo Gunta, šis ir ļoti skaists, eksotisks un krāšņs telpaugs, taču Latvijā maz pazīstams. "Latvijā to visvairāk pazīst ar nosaukumu beloperone, kaut pasaulē tai doti dažādi vārdi, kuri visi raksturo šī auga pievilcību: justīcija, jakobīne, garneļpuķe, meksikāņu skaistule, istabas apinis, pilienu beloperone," piebilst audzētāja, "jāatzīst, ka ir neskaidrības ar šī auga nosaukumu, jo agrāk tā bija pazīstama gan kā justīcija, gan kā beloperone. Taču pēc detalizētākiem ģenētiskiem pētījumiem botāniķi to ir nolēmuši saukt par justīciju (justicia)."

Gunta stāsta, ka justīcija ir akantu (acanthaceae) dzimtas augs, kura dzimtene ir Meksika un Dienvidamerikas tropiskie rajoni, bet šobrīd tā tiek plaši kultivēta arī citviet pasaulē. "Dzimtenē augs sasniedz metru augstu un ap 90 centimetrus platu, blīvu, mūžzaļu krūmu ar nokarenām ziedu vārpām," norāda pieredzes bagātā audzētāja. "Pie mums tā tiek audzēta tikai kā istabas puķe, un ir izcili dekoratīva."

Foto: Gunta Karitone, gkretiaugi.lv

Skaistā un dekoratīvā justīcija Guntas mājās.

Auga raksturojums un kopšanas padomi

Savvaļā šis augs var izaugt vismaz metru augsts, bet arī iekštelpās augošie augi izmēra ziņā neatpaliek no savvaļas. Kā stāsta Gunta, justīcija kā telpaugs var sasniegt vismaz 80 centimetru augstumu. Ja augs tiek pareizi kopts, tad justīcija zied teju nepārtraukti.

"Ziedi sakārtoti 20 centimetrus garās, viegli nokarenās vārpās, kuras klāj gaiši dzeltenas seglapas. Atkarībā no gaismas intensitātes, krāsa variē no zaļganas, dzeltenas līdz pat intensīvi oranži sarkanai. Tieši apgaismojums ir atslēga ziedkopu krāsas piesātinātībai," atklāj skaistā telpauga īpašniece. Viņa novērojusi, ka šim augam patīk gaišas telpas, kur tiešie saules stari pieļaujami no rīta un vakarā, bet ne pusdienā. "Optimālā temperatūra no +22 līdz +25 grādiem pēc Celsija. Augam bīstama temperatūra ir zem +7 pēc Celsija. Ziemas mēnešos (ja iespējams) apgaismojums jākompensē ar fitolampām, periodiski podu pagriežot gaismas virzienā, lai krūms veidotos vienmērīgi kupls," iesaka audzētāja.

"Regulāra apgriešana saglabā kuplus krūmus, kas veicina atkārtotu ziedēšanu. Augu neapgriežot, tā dzinumi kļūst gari un vāji," norāda Gunta. Viņa parasti apgriež 1/3 dzinuma garuma, bet var apgriezt arī divas trešdaļas no dzinuma garuma.

"Siltajā sezonā augu laista bagātīgi, taču nepārlejot un pārliecinoties, ka starp laistīšanas reizēm augsnes virskārta ir nožuvusi," pamāca audzētāja, kura iesaka ziemas mēnešos ievērot mērenību auga laistīšanā. "Vasarā augu var novietot dārzā vai uz balkona, sargājot no tiešiem saules stariem, lietus un vēja. Vislabāk temperatūras robežās no +20 līdz +22 grādiem pēc Celsija," tā Gunta. Kā stāsta telpauga saimniece, šis augs ļoti iespaidīgi izskatās iekaramajos grozos. Tādā gadījumā viņa mudina lūkot, lai auga dzinumi nebūtu pārāk gari, turklāt dzinumus nedrīkst purināt vējš, jo tas var izlauzt auga centru.

"Audzējot justīciju, substrāts nepieciešams viegls, caurlaidīgs, neitrāls vai viegli skābens. Pastāvīga ziedēšana augam atņem daudz spēka, tāpēc jāmēslo gan vasarā, gan ziemā. Periodā no marta līdz septembrim mēslo ik pēc divām nedēļām, bet pēc tam – reizi mēnesī," papildina audzētāja, "ja augu ziemas mēnešos tur zem +16 grādiem pēc Celsija, tas nezied un mēslošana nav vajadzīga. Pēc pieredzes zinu, ka augam ļoti patīk "Compo" un "Schultz" mēslošanas līdzekļi ziedošajiem augiem, bet, ja nav pieejami, nesmādēs arī pašmāju "Vito"." Kā stāsta audzētāja, šis augs ir jāpārstāda katru gadu, bet jaunaugus gadā jāpārstāda divas reizes – pavasarī un rudenī. Justīcijas pavairo ar sēklām vai spraudeņiem.

Gunta norāda, ka augs ir izturīgs pret slimībām, bet var ciest no nepareizas kopšanas:

lapas var sākt birt gan no pārmērīga sausuma, gan no pārmērīga mitruma, kā arī, ja ir nepiemēroti zema temperatūra;

ziedkopas bālas un nekrāsojas – nav pietiekams apgaismojums;

vasarā uz lapām parādās rūsgani pleķi – saules apdegumi.

"Varbūt izklausās sarežģīti, bet dzīvē audzēšana nemaz nav grūta – galvenais puķīti samīļot un ar to parunāties! Un tā atmaksās ar savu ziedu burvīgumu!" padomos dalās kolekcijas dārza īpašniece.

