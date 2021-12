Krāšņais gadumijas vēstnesis – Ziemassvētku kaktuss. Knifi un padomi tā kopšanai

Gada nogales svētki asociējas ne tikai ar krāšņi izrotātu māju un piparkūku smaržu, bet arī ar puķēm. Dažkārt tieši kāds augs kļūst par svētku dāvanu mīļajiem – visbiežāk tās ir puansetijas jeb Zuemassvētku zvaigznes, Alpu vijolītes un Ziemassvētku kaktusi. Šoreiz vairāk par īpašajiem svētku kaktusiem, kas ar krāšņiem violetiem ziediem priecē tieši ap ziemas salgriežiem līdz pat janvāra beigām.

Ziemassvētku kaktuss tiek dēvēts arī par šlumbergeru, un šo īpatnējo un pat nedaudz sarežģīto nosaukumu ir guvis, pateicoties 19. gadsimta franču kaktusu kolekcionāram Frederikam Šlumbergeram. Savvaļā Ziemassvētku kaktuss sastopams tropu vidē – Amazones lietus mežos Brazīlijā, kur tie aug uz citiem kokiem vai krūmiem kā epifīts, augot uz cita auga stumbra vai zariem, bet barības vielas iegūstot no apkārtējās vides. Mūsu reģionā šlumbergera tiek audzēta kā telpaugs podiņos, krāšņi rotājot palodzes.

Ziemassvētku kaktusam ir kupli, nokareni zari, kas sastāv no vairākiem posmiem – posmu savienojuma vietas ir diezgan trauslas, tamdēļ jābūt uzmanīgiem gan augu pārstādot, gan pārvietojot uz kādu citu telpu, gan vienkārši kopjot. Kuplumā krāšņais kaktuss var sasniegt pat vairāk nekā 45 centimetrus.

Lai šlumbergera justos labi, tai nepieciešama viegla, irdena un barības vielām bagāta augsne. Augam patīk nedaudz skāba vide, tāpēc lieti noderēs kūdra – galvenais, lai augsne būtu labi drenēta. Gluži tāpat kā citiem augiem, arī Ziemassvētku kaktusam podiņu nevajadzētu izvēlēties pārlieku lielu, jo tad augs visus spēkus patērēs, lai podu piesakņotu, līdz ar to cerības par skaisti ziedošu kaktusu nākošajos svētkos var nepiepildīties.

Kā jau minējām, parasti augs ar saviem krāšņajiem ziediem priecē tieši ap gadumiju, ziedot līdz pat janvāra beigām, tomēr, ja kaktuss svētku laikā kā nezied, tā nezied, un esi pārliecināts, ka pie vainas nav izvēlētais podiņš, jāņem vērā citi kopšanas faktori. Piemēram, kaktusam pirms ziedēšanas ir jānodrošina miera periods ar samazinātu laistīšanu, pazeminātu temperatūru un labiem gaismas apstākļiem. Miera periodā augu nevajadzētu arī laistīt, savukārt vēlamā temperatūra ir +12 līdz +15 grādi. Miera periodam vajadzētu ilgt aptuveni mēnesi, tādēļ, ja vēlies, lai kaktuss ar ziediem priecētu svētku laikā, lieliski būtu, ja savam augam miera periodu nodrošinātu nākošā gada novembrī. Tiklīdz augam sāk parādīties pumpuri, ir svarīgi to nepārvietot un lieki negrozīt, lai pumpuri nenokristu.

Iekštelpās kaktusam nodrošini vissaulaināko vietu, vislabāk uz palodzes vai loga tuvumā, lai lielāko diennakts daļu tas būtu apgaismots. Šis būs viens no augiem, kurš novērtēs arī papildapgaismojumu gada tumšākajos mēnešos. Svarīgi augu nepārlaistīt, – raugies, lai augsne būtu mitra, taču ne slapja, tāpat ņem vērā, ka ūdeni, kas sakrājies uz puķupoda paliktņa, pēc tam ir jānolej. Visbagātīgākā laisīšana un mēslošana augam nepieciešama ziedēšanas un vasaras periodā, kad augu ieteicams iznest kādā ēnainā vietā dārzā tā, lai tas būtu pasargāts no lietus un tiešiem saules stariem. Mēslojumam var izvēlēties gan kaktusiem paredzēto, gan komplekso augu mēslojumu.

Vislabākais laiks, kad kaktusu pārstādīt, ir pēc miera perioda pavasarī, aptuveni aprīlī. Savukārt pavairot augu varēsi, apsakņojot lapu posmiņus – sīkāku informāciju par to, kā kaktusu pavairot, atradīsi šajā rakstā.

Ja šogad svētkos kā dāvanu saņēmi puansetiju jeb Ziemassvētku zvaizgni, ar tās pareizu kopšanu vari iepazīties šājā rakstā. Savukārt ja tavu mājokli nu rotā krāšņās Alpu vijolītes jeb ciklamenas, vairāk par to audzēšanas knifiem un kopšanas padomiem lasi šajā rakstā.

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Telpaugi.wordpress", mājaslapas "Gardening Know How" un augu virtuālās enciklopēdijas "Britannica".