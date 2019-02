Telpaugam sāk dzeltēt lapas: pieci ieteikumi problēmas risināšanai

Ar telpaugiem ir gluži kā ar cilvēkiem, jo arī tos var skart dažādas likstas, kas pasliktina augu stāvokli. Iedvesmojoties no portāla "Apartment therapy", aplūkojam, ko darīt lietas labā, ja telpaugam lapas sāk dzeltēt.

Pārāk daudz vai pārāk maz ūdens. Šis ir viens no izplatītākajiem cēloņiem, lai augu lapas mainītu savu sulīgi zaļo krāsu. Lai pārbaudītu augsnes mitrumu, var iegādāties speciālus palīglīdzekļus vai arī izmantot klasisku metodi - iespiest ar pirkstu, lai pārbaudītu augsnes mitrumu. Ja augam ir izkaltusi augsne, tad to steigišus nepieciešams apliet, bet, ja esi pārcenties, tad kādu brīdi atturies no laistīšanas vai arī izmanto izveidotu laistīšanas tabulu, lai atgādinātu pats sev, kad ir īstais brīdis ķerties pie lejkannas.

Šeit vari izlasīt Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu kopšanas speciālistes Ingūnas Gudrupas ieteikumus telpaugu laistīšanā ziemas periodā.

Nevēlamo kaitēkļu uzbrukums. Iespējams, ka pie lapu dzeltēšanas ir vainojami tieši kaitēkļi, tāpēc rūpīgi aplūko auga lapas ne tikai virspusē, bet arī apakšā. Ja pamani nevēlamos viesus, tad steigšus rīkojies, lai no tiem tiktu vaļā.

Šajā rakstā vari aplūkot biežāk sastopamos telpaugu kaitēkļus un padomus to iznīdēšanā.

Saules trūkums. Augi bez ūdens un saules gaismas nevar dzīvot, tāpēc parūpējies, lai tie allaž stāvētu saulainā stūrītī, nevis vietā, kur neieplūst gaisma. Ņem vērā, ka daži augi ir jutīgāki pret saules stariem, kā rezultātā var notikt cita nevēlama problēma, proti, augiem saulē var apdegt lapas.

Aukstums vai caurvējš. "Apartment therapy" min arī aukstumu vai caurvēju, kā rezultātā augs var sākt izrādīt nepatiku. Tieši tropiskie augi nav lieli aukstuma cienītāji, tāpēc tie var ar lapām "parādīt", ka kaut kas īsti nav lāgā. Ja iecienīto palmu turat blakus logam, tad nebrīnieties, kāpēc tai pēkšņi sāk dzeltēt lapas. Kā atzīmē portāls, tad reizēm lapu dzeltēšanas iemesls var būt ne tikai aukstums vai caurvējš, bet arī gaisa kondicionieris.

Augsne. Pārliecinies, vai augs saņem visas nepieciešamās barības vielas, kā arī tas ir iestādīts atbilstošā augsnē. Reizēm lapu dzeltēšana liecina par slāpekļa trūkumu. Tikai atceries, ka arī ar mēslošanu nevajadzētu pārcensties, jo šādi vari nodarīt augam skādi! Mēslo augus pārdomāti, kā arī allaž uz iepakojuma izlasi, cik bieži un kādās devās mēslojumu nepieciešams dot.

Iedzeltušas, brūnas un novītušas... Šajā rakstā vari plašāk izlasīt, kādas likstas atklāj telpauga lapas.

