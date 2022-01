'Labo māju' iemītnieki, kas gatavi ienest prieku un mīlestību jaunajās mājās

"To siltumu un mīlestību, ko mūsu mājās ienesis dzīvnieks, mēs novēlam sajust ikvienai ģimenei," tas ir bieži dzirdēts novēlējums no patversmes “Labās mājas” bijušo iemītnieku saimniekiem. Ik nedēļu savas īstās mājas un īstos cilvēkus sagaida vairāki patversmē mītošie minkas un suņuki. Diemžēl, tikpat bieži patversmē nonāk citi bez pajumtes un rūpēm palikuši ķepaiņi. Kādam saimnieks nomiris, kāds kļuvis lieks, jo saimnieki mainījuši dzīvesvietu, kādu no sliktiem dzīves apstākļiem un cietsirdības paglābuši līdzcilvēki. Katra stāsts ir unikāls, tomēr visu acis pauž ilgas pēc mīļuma un rūpēm. Ieskaties, varbūt kāds “Labo māju” suņuks vai kaķis ir tas iztrūkstošais gabaliņš tavā prieka mozaīkā!

Tuta

Tuta "Labajās mājās" nonāca divu nedēļu vecumā kopā ar mammīti Šeilu un vēl sešiem brālīšiem un māsiņām. Pamazām brāļi un māsas pa vienam vien devušies uz jaunajām mājām, bet Tutiņa joprojām gaida savus īstos cilvēkus un burvīgos vārdus: "Braucam mājās!" Tuta ir ļoti mīlīga un labi sapratīsies gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Izaugot būs vidēja auguma. Novērtēs ģimeni, kas ar viņu dosies pastaigās un rotaļāsies.



Šeila

Arī Tutas mammīte Šeila ir atguvusi spēkus pēc mazo ķiparu laišanas pasaulē un barošanas. Šeila "Labajās mājās" nonāca no Dobeles novada, jo tika turēta neatbilstošos apstākļos – laukā, pie ķēdes ar septiņiem kucēniem. Tagad kucīte ir sterilizēta un gatava jaunam dzīves cēlienam mīlošā ģimenē, kas ļautu aizmirst un atstāt pagātnē skumjo dzīves posmu. Par laimi pagātne nav atstājusi raksturā rūgtumu – Šeila ir mīlīga un jauka sunīte. Jāņem vērā, ka meža pastaigas gan var atmodināt sunītē snaudošo mednieka instinktu, tādēļ iesākumā noteikti pastaigās jādodas ar pavadiņu.

Četri brālīši rudulīši

Patversmē "Labās mājas" savus gādīgos saimniekus gaida četri brālīši rudos, maigos samta kažociņos. Ķepainīši patversmē nonāca kopā ar mammu, kas tika turēta necilvēcīgos apstākļos – aptuveni pusotru metru garā ķēdē. Tagad brālīši jau ir sasnieguši divu mēnešu vecumu un ir gana patstāvīgi, lai dotos uz savām jaunajām mājām pie saviem īstajiem saimniekiem, kas mīlēs, lolos un skolos lielās dzīves gudrībās. Izaugot visticamāk būs nedaudz virs vidēja auguma, kaut gan īsās kājeles varētu liecināt, ka radu rakstos bijis arī kāds takšveidīgs suņuks.



Kate

Kate ir divus gadus jauna kaķu dāma ar skaistām, koši zaļām acīm un hipnotizējošu skatienu. Viņai ir ļoti maigs trīskrāsu kažociņš. Kaķenei ir nosvērts un mīlīgs raksturs, viņa nelaidīs garām nevienu iespēju tikt papaijātai un samīļotai. Par glāstiem atlīdzinās ar siltu un skanīgu murrāšanu. Ideāli, ja jaunajā mājvietā Katei būtu iespēja baudīt dzīvi gan iekštelpās, gan arī iziet pastaigā. "Labajās mājās" Kate nonāca, jo iepriekš dzīvoja sliktos apstākļos, turklāt bija kļuvusi par trīs kaķēnu māmiņu.

Medis

Medis ir divus gadus jauns runcītis ar brīnišķīgi skaistu, rakstainu kažociņu. Pret cilvēkiem ļoti draudzīgs, labprāt bužinās un rotaļājas, spītējot tam, ka iepriekš turēts sliktos apstākļos. Turpretī savus sugas brāļus saskata kā konkurentus un nemitīgi grib pierādīt, ka ir "pirmais puisis ciemā", tādēļ būs piemērots ģimenei, kurā nav citu mīluļu.

Sazinies un atbalsti

Ja kāds no pūkaiņiem iekritis sirsniņā, sazinies ar patversmi pa tālruni 26617636, lai vienotos par ērtāko satikšanās un iepazīšanās laiku. Citus patversmes dzīvnieciņus vari apskatīt mājaslapā.

Ja šobrīd nemeklē mājas mīluli, taču vēlies palīdzēt ķepaiņiem, kas gaida savu īsto ģimeni, dzīvnieku patversme "Labās mājas" ļoti novērtēs tavu atbalstu. Gada aukstajos mēnešos (jo īpaši šogad) ievērojami pieaug izmaksas par patversmes uzturēšanu siltumā, tādēļ pat neliels atbalsts ir nozīmīgs. Nemainīgi vajadzīgi ir kvalitatīvi konservi kaķēniem un kucēniem, svaigas veselas vistas, kā arī kaķu cementējošās smiltis.