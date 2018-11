Foto: Kalifornijas ugunsgrēkos cietuši vairāki simti dzīvnieku

Savvaļas ugunsgrēks, kas pagājušajā ceturtdienā sākās Kalifornijas štatā, ASV, netālu no Bjūtas apgabala Paradaizas pilsētas, ir prasījis 42 cilvēku dzīvības, taču viņi nav vienīgie, kas cietuši no mežonīgajām liesmām. Ievainoti ir arī vairāki simti dzīvnieku, no kuriem daži, diemžēl, nav paspējuši aizbēgt no nāvējošā karstuma, kura dēļ gājuši bojā, ziņo "Dailymail".

Savvaļas ugungrēkā, kas plosījās vairāku dienu garumā, bez mājām un tuviniekiem ir palikuši ne tikai cilvēki, bet arī viņu četrkājainie draugi. Uzzinot par dzīvības briesmām, valdība lika iedzīvotājiem evakuēties. Visi ārkārtas situācijā tika evakuēti, līdz ar to daudziem savus mājdzīvniekus izglābt neizdevās. Arī tad, kad viņiem tika paziņots, ka savvaļas ugunsgrēks ir pietuvojies bīstami tuvu viņu īpašumiem, cilvēkiem tur atgriezties, lai paglābtu savus četrkājainos draugus, drošības apsvērumu dēļ tika liegts. Dažus mājdzīvniekus no uguns liesmām saimniekiem tomēr ir izdevies izglābt, bet citi palikuši liesmu apdraudētajās mājās, kā rezultātā vairāki guva smagas traumas, citi, sajūtot tuvojamies briesmas, paspējuši aizbēgt, bet vēl daži gājuši bojā. Foto: AP/Scanpix/LETA Glābēji, cenšoties apdzēst mājsaimniecības, kuras lielā ātrumā pārņēma liesmas, glāba arī tur atstātos dzīvniekus, taču ne visos gadījumos tas bija veiksmīgi. Dažreiz vienkārši bija par vēlu. Dzīvnieku glābšanas procesā iesaistījās arī dzīvnieku aizsardzības biedrības, brīvprātīgie un vetārsti, kuri netālu to Pīrsas koledžas ir izveidojuši medicīnas telti. Tajā masveidā tiek apkopti ugunsgrēkā cietušie dzīvnieki. Foto: EPA/Scanpix/LETA BBC skaidro, ka ievainoto dzīvnieku glābšana ir sarežģīta, jo tie lielākoties ir pārbijušies, tādēļ paslēpušies kādā grūti sasniedzamā vai pamanāmā vietā. Liesmas ir nodarījušas postījumus ne tikai dzīvnieku ādai, bet arī plaušām – viņi saelpojušies dūmus. Tāpat notiekošais un cīņa par izdzīvošanu visnotaļ ir atstājusi iespaidu arī uz radību psiholoģisko stāvokli. Attēlos ir redzami dažādi dzīvnieki, sākot ar suņiem un kaķiem, un beidzot ar zirgiem, vistām un meža zvēriem, piemēram, stirnām un zaķiem, kas cietuši vai gājuši bojā savvaļas ugunsgrēka dēļ. Tāpat, steidzoties glābt savu dzīvību, cilvēki likteņa varā ir atstājuši arī dažus eksotiskus dzīvniekus, piemēram, žirafi. Daži no saimniekiem nolēma savus dzīvniekus paglābt no uguns vietējā pludmalē. Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA Jāpiemin, ka daudzi dzīvnieki ir aizbēguši un viņu liktenis nav zināms nevienam. Ir izveidotas arī interneta vietnes, kurās cilvēki var ziedot naudu savvaļas ugunsgrēkā cietušo dzīvnieku ārstēšanai, kopšanai un uzturēšanai. Šobrīd notiek aktīva dzīvnieku saimnieku meklēšana ar sociālo tīklu palīdzību. To uzņēmusies dzīvnieku aizsardzības organizācija "California Wildlife Pets". Daudzi dzīvnieki ar "Facebook" palīdzību jau ir atgriezušies pie saviem saimniekiem, taču citi vēl pacietīgi gaida, kad atkal varēs mierīgi gulšņāt sava cilvēka klēpī. Atrasti ir ne tikai kaķi un suņi, bet arī zirgi, truši un citi lopi, par kuriem cilvēki ir uzņēmušies rūpes. Foto: EPA/Scanpix/LETA Taču ne tikai dzīvnieki gaida savus saimniekus, bet arī cilvēki uztraucas par savu četrkājaino draugu dzīvībām. Cilvēki ar sociālo mediju palīdzību cenšas noskaidrot, vai viņu suņi, kaķi un pat cūkas ir izglābušās vai, iespējams, kāds viņus ir paglābis no nāves briesmām. Viena no tām bija arī aktrise Alisa Milano, kura savā "Twitter" kontā vērsās pēc palīdzības, lūdzot kādam izglābt viņas piecus zirgus. Turpretim kāds vīrietis raksta: "Māja ir nodegusi, taču ceru, ka dzīvnieki tikuši ārā." Šādu ierakstu ar bilžu galerijām sociālajos tīklos netrūkst. Cilvēki cenšas dažādos veidos viens otram palīdzēt, un dažkārt tas izdodas, kā rezultātā vairāki dzīvnieki ir atgriezušies pie saimniekiem. Vietējās patversmes, kuras šajās dienās uzņem simtiem pazudušu dzīvnieki, aicina tos cilvēkus, kuriem ir tāda iespēja, adoptēt tur nonākušos kaķus un suņus, lai atbrīvotu vietu citiem dzīvniekiem, kas ugunsgrēka dēļ palikuši bez mājām un saimniekiem. Foto: EPA/Scanpix/LETA "Dailymail" vēsta, ka nav zināms, cik dzīvnieku miruši vai tikuši ievainoti ugunsgrēka dēļ, taču to skaits varētu būt tuvu vairākiem tūkstošiem. Savvaļas ugunsgrēks Kalifornijā iznīcinājis vairāk nekā 7000 ēku un izdedzinājis vairāk nekā 840 kvadrātkilometru zemes, kā rezultātā tas tiek uzskatīts par lielāko un nāavējošāko ugunsgrēku štata vēsturē.