Foto: Dejas ar suņiem un reti dzīvnieki Ķīpsalā

Šajās brīvdienās, 23. un 24. martā, Ķīpsalā norisinās viena no lielākajām šī gada dzīvnieku izstādēm – "PetExpo 2019". Tajā ir apskatāmi ne tikai retu šķirņu kaķi un suņi, bet arī suņu frīstaila sacensības.

Izstādē var apskatīt vairāk nekā 34 šķirņu kaķus, no kurām daudzas ir arī Latvijā reti sastopamas, piemēram, regdoli, Bombejas kaķi, Svētās Birmas kaķi un Norvēģijas meža kaķi. Tāpat aptueni 4000 suņi no 16 valstīm cīnās par labākā četrkājainā drauga titulu. To skaitā ir arī suņi, kas pārstāv Latvijā reti sastopamas suņu šķirnes. Piemēram, šikoku ir viena no suņu šķirnēm, kuru Latvijā aplūkot var tikai izstādē, jo tā līdz šim pie mums vēl nav reģistrēta. Šī japāņu šķirne zināma jau kopš senatnes, jo savulaik šikoku audzēti medībām kalnu apvidos un vietās, kur cilvēkam grūti piekļūt. Šikoku ir vidēja auguma, izturīgs un veikls suns, atsaucīgs un līdz galam uzticīgs savam saimniekam, apveltīts ar izcilu ožu un dedzīgu mednieka instinktu. Sunim raksturīga īpatnēja vilnas krāsa, tā sauktais sezama krāsojums, kur ir sajaukti melni, sarkani un balti vilnas mati. Arī citi japāņu šķirnes suņi šogad izstādē ir apskatāmi kuplā skaitā.

Tāpat šogad pirmo reizi Ķīpsalā norisinās suņu frīstaila sacensības jeb dejas ar suņiem.

Apmeklētājiem būs iespēja arī būt klāt Latvijas labāko kaķu apbalvošanā. Murrātāji tiek vērtēti, balstoties uz viņu pasniegumiem pagājušajā gadā. Viens no tiem ir arī cilvēku iecienītais meinkūns Diego. "Daudzi pazīst tieši Diego un uz mājdzīvnieku izstādēm Ķīpsalā nāk tikai tāpēc, lai satiktu viņu," norāda kaķa saimnieks Ivo Obrumanis. Šajā rakstā vari uzzināt interesantus faktus par lūsim līdzīgo murrātāju ar suņa dabu.

"PetExpo 2019" var aplūkot arī kanārijputniņus, trušus, jūrascūciņas, žurciņas, kazlēnus, jēriņus, fazānus, pāvus, nandu, tītarus, pīles, zosis, paipalas un citus putnus. Plašā klāstā ir arī dažādas zooindustrijas preces un pakalpojumi.

Vairāk par pasākumu un tā programmu uzzini šeit.

