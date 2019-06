Igaunijā izglābtajam vilkam nedēļu klusē raidītājs; bažas par dzīvnieka nošaušanu

Februārī Pērnavas upē izglābtā vilka, kurš sākotnēji tika uzskatīts par suni, raidītājs jau nedēļu nedarbojas, tāpēc tiek izteiktas bažas, ka dzīvnieks ir nošauts, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs "ERR".

Jau iepriekš vēstījām, ka 20. februārī Igaunijā strādnieki pamanījuši Pērnavas upē, 14 kilometrus no Baltijas jūras, slīkstošu suni, kuram bezbailīgi steigušies palīgā. Pēcāk, kad dzīvnieks ticis nogādāts veterinārajā klīnikā, glābēji uzzinājuši, ka patiesībā tas ir savvaļas vilks. Aptuveni dienu pēc negadījuma dzīvnieka veselības stāvoklis stabilizējās, un viņš tika nogādāts atpakaļ savvaļā.

Vilkam veterinārajā klīnikā tika ievietots raidītājs, ar kura palīdzību ir iespējams izsekot dzīvnieka gaitām, taču tas jau nedēļu klusē. To portālam apstiprināja arī Vides ministrijas savvaļas departamenta vadītājs Pirets Kiristus. Šī iemesla dēļ tiek izteikts pieņēmums, ka dzīvnieks nošauts. Par šādām bažām sociālajos medijos paziņoja arī Konservatīvās tautas partijas dalībnieks Pīters Ernits. Viņš savā ierakstā nosauca arī iespējamo dzīvnieka nošaušanas vietu – Igaunijas ciemats Anguse, kas atrodas aptuveni 200 kilometru attālumā no Pērnavas. "Igaunijas un, iespējams, arī visas pasaules viens no slavenākajiem vilkiem ir ticis nošauts. Jaunais vilks, kas februārī tika izglābts no ledainās upes … nesen tika nošauts Aguses apkaimē," viņš paziņoja. Ernits portālam "ERR" atklāja, ka viņam par šo notikumu pavēstīja kādi uzticami avoti.

Kaut fakti vēl ir neskaidri, Policijas un Robežsardzes pārvalde portālam paziņojusi, ka šobrīd notiek lietas izskatīšana.