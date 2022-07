Kas notiktu, ja bites izmirtu?

Ir gandrīz neiespējami novērtēt, cik patiesībā bitēm ir liela nozīme pārtikas apgādē globālā mērogā un planētas dabiskajā līdzsvarā. To izdzīvošana ir būtiska ne tikai cilvēkiem, bet arī katrai dzīvajai būtnei, tāpēc "National Geographic" aicina aizdomāties par šo mazo bet svarīgo kukaiņu nozīmi.

Bites apputeksnē aptuveni 70 no 100 kultūraugu sugām, kas baro 90% pasaules iedzīvotāju. Tās ik gadu ir "atbildīgas" par ražu teju 30 miljardu eiro vērtībā.

Visā pasaulē ir 20 000 dažādu bišu sugu, daudzas no tām ir uz izmiršanas robežas. Populācijas straujais sarukums ir radījis arvien lielākas bažas. Piemēram, ASV biškopji no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim zaudēja gandrīz pusi jeb 45,5% no savām medus bišu saimēm.

Šo kukaiņu izmiršana radītu katastrofu uz zemes. Tādā gadījumā varētu vērot tādu kā domino kauliņu efektu, jo daudzi augi sāktu vienkārši pazust viens pēc otra, bet dzīvnieki cīnītos par pārtiku savā starpā.

Vispirms šīs izmaiņas ietekmētu zālēdājus, kas ir atkarīgi no noteiktām augu sugām. Tie vienkārši izmirtu, jo šie augi beigtu eksistēt, ja tos vairs neapputeksnētu bites. Dzīvnieki, kas barojas ar šiem zālēdājiem, būtu nākamie, kas mirtu badā.

Bez bitēm arī daudzu iecienītu produktu pieejamība un daudzveidība ievērojami samazinātos, un, iespējams, mainītos cilvēku ikdienas uzturs. Šāds notikums ietekmētu arī, piemēram, pārtikas un medikamentu cenas - tās kļūtu nekontrolējamas, izraisot ekonomisko krīzi.

Lielāko daļu augļu un dārzeņu var apputeksnēt mehāniski, taču tas ir ļoti darbietilpīgi un dārgi. Piemēram, Japānā ir izstrādāti nelieli robotizēti apputeksnētāju droni, taču daudzas valstis šādu iespēju nevar īstenot ekonomisku apsvērumu dēļ.

Lai labāk izprastu bišu nozīmi, "National Geographic" aicina aizdomāties par šiem čaklajiem kukaiņiem un novērtēt viņu darbības, bez kurām pilnvērtīga dzīve un dažādas lietas uz mūsu planētas nebūtu pieejamas.

Kafija

Ja bites vairs neeksistētu, tad daudziem tik ierastā kafijas tase no rīta varētu būt pagātne vai vismaz daudz dārgāks prieks.

Dažas kafijas šķirnes, piemēram, "Robusta", ir pilnībā atkarīgas no mazajiem apputeksnētājiem. Bez bitēm ražot kafiju būtu daudz grūtāk un, protams, dārgāk. Pieejamās kafijas šķirnes būtu ļoti ierobežotas. Dažas no tām varētu izaudzēt arī bez bišu palīdzības, taču šie kukaiņi ievērojami uzlabo kafijas pupiņu kvalitāti, tādā veidā palielinot arī to izmēru.

Rieksti

Bišu klātbūtne ir vitāli svarīga dažāda veida riekstu, tostarp mandeļu, valriekstu, lazdu riekstu un Indijas riekstu, audzēšanā.

Mandeles būtu pirmie rieksti, kas pazustu kopā ar bitēm. Mandeļu birzi bez mazajiem kukaiņiem nav iespējams apputeksnēt. Līdz ar to pasaulē vairs nebūtu mandeļu eļļas, piena, šampūnu ar mandeļu ekstraktu, pazustu arī konditorejas izstrādājumi, kuru gatavošanai izmanto šos riekstus.

Vēl viens populārs riekstu veids, kas nevar iztikt bez bitēm, ir Indijas rieksti. Tie, kas audzēti ar bišu palīdzību, dod divas reizes vairāk ražas nekā mākslīgi apputeksnēti rieksti.

Piena produkti

Līdz ar bišu izmiršanu no lielveikalu plauktiem pazustu ne tikai mandeļu piens. Arī slaucamās govis barojas ar bišu apputeksnētiem augiem, tāpēc to skaits arī, iespējams, strauji samazinātos. Tādā gadījumā būtu jāatvadās no lielākās daļas sieru, jogurtu, piena šokolādes, saldējumu un citu iemīļotu piena produktu.

Medikamenti

Daudzas cilvēku lietotās zāles, gan tradicionālās, gan alternatīvās, ir iegūtas no augiem. Piemēram, vītolu un apses kokus, ko izmanto aspirīna pagatavošanai, vai opija magones, ko izmanto morfija ražošanai, apputeksnē bites. Daudzu svarīgu zāļu un ārstniecības līdzekļu ražošanu būtiski ietekmētu pēkšņa bišu populācijas samazināšanās, izraisot deficītu un dažos gadījumos to pilnīgu nepieejamību.

Rapšu eļļa

Ja nebūtu bišu, šīs augu eļļas rūpniecība sabruktu diezgan ātri. Mūsu rosīgie draugi ir ļoti iecienījuši šo kultūru un rapši ir bagāti ar ziedputekšņiem un nektāru. Ironija ir tāda, ka tieši rapšu laukus visbiežāk apsmidzina ar bitēm kaitīgiem pesticīdiem, kas tikai veicina mazo kukaiņu izmiršanu.

Augļi un dārzeņi

Brokoļus, burkānus, ķirbjus un citus dārzeņus būtu ārkārtīgi grūti ražot bez bišu apputeksnēšanas. Tāpat kā arī daudzu cilvēku iecienītākie augļi, tie vienkārši kļūtu pārāk dārgi, lai tos lietotu ikdienas uzturā, tāpēc, visticamāk, tie pilnībā izzustu.

Piemēram, ābelēm, tāpat kā lielākajai daļai augļu koku, jo īpaši nepieciešama apputeksnēšana. Bez bitēm tas būtu jādara mākslīgi. Protams, šādu koku izzušana ietekmētu arī citus produktus, piemēram, ābolu sidru, konditorejas izstrādājumus un ābolu sulu. Lai pagatavotu vienu litru ābolu sulas, ir nepieciešami aptuveni divarpus kilogrami ābolu. Tas nozīmē daudz darba bitēm!

Medus

Visbeidzot, bez bitēm pilnīgi noteikti nebūtu medus. Mēs pazaudētu vienu no veselīgākajiem, daudzpusīgākajiem un dabīgākajiem pārtikas produktiem, kas šobrīd ir pieejams. Medus būtu pazudis, un biškopjiem nebūtu bišu, par ko rūpēties. Izzustu arī medus ādas kopšanas līdzekļi, šampūni un tamlīdzīgi produkti.

Ko darīt, lai glābtu bites

Izzūdot bitēm, barības ķēdes un līdz ar to arī ierastais ikdienas ritms gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem izjuktu, tādēļ "National Geographic" aicina aizsargāt šīs mazās būtnes un atgādina trīs būtiskākās lietas, ko cilvēki jau šobrīd var darīt, lai palīdzētu tām.

Pirmkārt, ja ir iespējams, stādīt apputeksnētājiem draudzīgus augus – to var darīt savā dārzā, laukos vai uz palodzes. Otrkārt, pārtraukt bišu iznīcinošo pesticīdu lietošanu vietās, kur bitēm jāatrodas drošībā, piemēram, jau iepriekš minētajos rapšu laukos, mandeļu birzēs un citur. Un, protams, arī valstu līmenī ir nepieciešams veicināt ilgtspējīgāku lauksaimniecību, kas ir mazāk atkarīga no pesticīdiem.