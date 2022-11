Kā uzturēt veselīgu temperatūru darba vidē, lai strādāšana sekmētos

Lai arī darba vides ir dažādas (banka, piemēram, būs kardināli atšķirīga no slimnīcas vai reklāmas aģentūras) un ar dažādām iezīmēm (radošas, uz mērķi orientētas, sociālas, tradicionālas), zelta vidusceļš būtu iemiesot tajā it visas iezīmes, lai būtu īstenota gan darba veikšanai nepieciešamā rutīna un disciplīna, inovatīvisms un individualitāte, fleksibilitāte un autonomija, dialogs un atgriezeniskā saite.



Neapšaubāmi – veselīga darba vide ir droša gan psiholoģiski, gan fiziski. Uzņēmumi ar pretimnākošu un labvēlīgu kultūru atbalsta darbinieku labbūtību un pieņem dažādību. Darbinieki, kuri ir pakļauti nelabvēlīgas darba vides ietekmei, izjūt lielāku stresu, biežāk slimo un demonstrē zemāku produktivitāti, kā arī – mēdz ciest no dažādām garīgās veselības problēmām.