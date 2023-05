"Luminor" bankā jaunieši var izvēlēties savām profesionālajām interesēm un iemaņām piemērotāko pozīciju, jo ik gadu piedāvājam vairāk nekā 50 dažādas amata pozīcijas, lai ir iespēja darboties dažādās bankas struktūrvienībās un jomās, piemēram, IT, finanses, mārketings, klientu apkalpošana, komunikācija u. c. Tā kā bankā nodrošinām elastīgu darba vidi un iespēju strādāt attālināti, mums var pievienoties jaunieši ne tikai no galvaspilsētas, bet arī reģioniem.

Mēs ļoti novērtējam praktikantu atsaucību un sniegumu, pavadot laiku un strādājot dažādās bankas komandās. Kā liecina mūsu novērojumi, jaunieši, kuri piesakās praksē, parasti savā ikdienā ir sociāli aktīvi, iegulda daudz laika savā pašizaugsmē, kā arī viņiem ir teicamas angļu valodas zināšanas.

Mēs vēlamies, lai ikvienam ir iespēja pie mums augt un attīstīties, un tāpēc labprāt palīdzam jauniešiem sevi pilnveidot profesionāli darba dzīves pirmsākumos, desmit nedēļu garumā uzticot ļoti praktiskus pienākumus un maksimāli iesaistot viņus attiecīgo komandu ikdienā. Tāpat prakses laikā mūsu jaunajiem kolēģiem nodrošinām dažādas apmācības, seminārus, arī mentoringa sesijas, kad ir iespēja nostiprināt zināšanas arī par citām aktuālām tēmām, piemēram, ieguldīšanu, uzkrājumu veidošanu, līderību.

Kopš "Luminor" prakses programmas izveides vidēji 39% no mūsu praktikantiem Baltijā paliek pie mums strādāt vai pagarina savu praksi uz ilgāku laiku. Šogad arī novērojām rekordaugstu prakses pieteikumu skaitu – salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas pieauga teju divas reizes. Liela daļa studentu ir no Rīgas ekonomikas augstskolas, Banku augstskolas, Rīgas Biznesa skolas un Latvijas Universitātes. Interesanti, ka liela interese par prakses iespējām bankā ir jauniešiem, kuri studē ārzemēs, bet vēlas gūt praktiskas iemaņas un darba pieredzi Latvijā. Jauniešiem ir iespēja piedalīties pārrobežu projektos un strādāt komandā ar kolēģiem no visas Baltijas, ko praktikanti ļoti novērtē jo īpaši, tā kā daudziem starptautiskā vide ir viens no svarīgiem priekšnoteikumiem, izvēloties nākotnes darba devēju.

Mēs "Luminor" ticam, ka darbam bankā nav jāatbilst stereotipam par stīvu vidi, tāpēc mēs iedrošinām idejas, ambīcijas un dinamiskumu. Arī jaunieši lauž šos stereotipus, katru gadu veidojot interesantus video par savu pieredzi bankā, kā arī izrādot vēlmi darboties finanšu vidē un redzot to kā perspektīvu un saistošu darba vietu.