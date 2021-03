Ceļā uz drošu un videi draudzīgu elektroenerģiju: ko mainīs 2025. gads?

Baltijas valstis vēsturiski ir darbojušās sinhroni ar Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas sistēmām, taču jau vairākus gadus notiek sagatavošanās darbi, lai arī Baltija pilnībā iekļautos Eiropas elektroenerģijas sistēmā. Pāreja jeb tā saucamā sinhronizācija ar Eiropu plānota 2025. gadā. Kā tas notiks un ko nozīmēs elektroenerģijas patērētājiem – atklāj nozares pārstāvji.

Tā kā Baltijas valstis kopš 2004. gada ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, arī Baltijas valstu ekonomika un citi sektori ir daļa no Eiropas kopējās sistēmas, taču Baltijas energosistēma aizvien ir Krievijas apvienotās energosistēmas sastāvdaļa. Tas nozīmē zināmu Latvijas atkarību no lielā austrumu kaimiņa.

"Baltijas energosistēmai no Eiropas kontinentālās energosistēmas ir atšķirīga sistēmas frekvence, kas ir ļoti būtisks elektroenerģijas stabilitātes un kvalitātes parametrs, tāpēc šādā ziņā šobrīd Baltijas valstis ir izolētas no Eiropas kā enerģētiskā sala, jo Krievija kontrolē šo būtisko parametru – sistēmas frekvenci. Desinhronizācija no Krievijas apvienotās energosistēmas un sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas energosistēmu nozīmē gan drošību un neatkarību, gan arī ekonomiskus ieguvumus," skaidro AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Gatis Junghāns.