Latvijā notiks pirmais energoapgādes inovāciju forums 'AC/DC Tech'

"Elektrības ražošanas tendences pakāpeniski mainās, un pēdējos gados lielajiem centralizētajiem elektroenerģijas ražotājiem pievienojušies arī mazāki ražotāji, tai skaitā mikroģeneratori, kas tagad visā pasaulē, arī Latvijā, piedzīvo ievērojamu popularitāti. Šie jauninājumi strauji maina elektroenerģijas plūsmas tīklā – no centralizētām uz izkliedētām, attiecīgi mums ir jāspēj atbilstoši transformēt elektroapgādes sistēmu, lai arī nākotnē iedzīvotājiem nodrošinātu stabilu, kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Šis ir tikai viens no aspektiem, kas plašāk tiks pārrunāts forumā "AC/DC Tech"," stāsta "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Energoapgādes inovāciju forums "AC/DC Tech" šogad notiks pirmoreiz. Tā nosaukumā izmantoti maiņstrāvas un līdzstrāvas apzīmējumi.

"Līdzstrāva un maiņstrāva ir pamatjēdzieni elektroapgādē. Piemēram, saules paneļi ražo līdzstrāvu, bet, lai elektroenerģijas patērētāji to varētu izmantot, tā ar īpašas iekārtas – invertora – palīdzību jāpārvērš maiņstrāvā. Līdz ar klimatneitralitātes politiku, izmaiņām elektroenerģijas tirgū un sabiedrības paradumos arvien biežāk sastapsimies ar jēdzienu "līdzstrāva" un vajadzību to pārveidot maiņstrāvā, kas palielinās elektroenerģijas izkliedētu (divpusēju) plūsmu sadales sistēmā. Tāpēc šos apzīmējumus redzējām kā likumsakarīgus un nonācām pie šāda foruma nosaukuma," foruma nosaukumu komentē Jansons.

Foruma pirmajā daļā eksperti sniegs ieskatu klimata pārmaiņu jautājumos, pastāstīs par inovācijām enerģētikas jomā ceļā uz klimatneitralitāti, iepazīstinās ar Latvijas klimatneitralitātes stratēģiju, iezīmēs, kādas pārmaiņas elektroenerģijas tirgū gaidāmas līdz 2025. gadam, kā arī sniegs ieskatu, cik liela nozīme ir datiem elektroenerģijas tirgus transformācijā. Plānots, ka pasākumu atklās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kam sekos "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētāja Sandis Jansona uzruna. Foruma klausītājus uzrunās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas institūta vadošā pētniece, asociētā profesore Dr. c. ing. Laila Zemīte, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktors Edijs Šaicāns, AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Gatis Junghāns un "Sadales tīkla" Datu platformas vadītājs Tomass Liepnieks.

Otrajā daļā iecerētas četras paneļdiskusijas par tādiem tematiem kā nākotnes klientu apkalpošanas izaicinājumi elektroenerģijas tirgū, elektroenerģijas patēriņa reakcijas agregācijas potenciāls un nozīme, datos balstīta viedā enerģētika un Latvijas enerģētikas jaunuzņēmumu nākotnes potenciāls. Diskusijas vadīs jomu speciālisti no "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla", tajās aicināti piedalīties eksperti no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), AS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), uzņēmumiem "Enefit", "Tet", "Ignitis Latvija", "ETAGO", "Data Mining Solutions", "Latvenergo" un "Elektrum", organizācijas "Green-Tech Cluster" u.c.

Forums iecerēts kā gadskārtējs nozares notikums, aktualizējot un attīstot apspriežamo tematu klāstu.