Amerikānis par 110 000 dolāriem nogalina Pakistānas nacionālo dzīvnieku markhoru

Amerikāņu trofeju mednieks samaksājis 110 000 (98 000 eiro) ASV dolāru par iespēju nogalināt un pēc tam nofotogrāfēties ar retu kalnu kazas sugu Pakistānā, raksta CNN.

Pakistānas medijos atrodamas fotogrāfijas, kurās Harlans pozē ar nomedīto dzīvnieku. "Tas bija vienkāršs un tuvs šāviens un esmu priecīgs iegūt šo trofeju," izteicies mednieks.

Pakistānas laikraksts ziņo, ka samaksātā naudas summa ir lielākā, kas jebkad iemaksāta par iespēju medīt valstī un trešā reize, kad ASV mednieks samaksā vismaz 100 000 ASV dolāru par medību atļauju pēdējo nedēļu laikā.

Trofeju mednieka darbības izsaukušas asu reakciju soctīklos gan Pakistānā, gan ASV, kur Harlana medīšanas maniere nosaukta par cietsirdīgu.

Pakistan — American hunter paid $110K to shoot a wild Astore markhor

"It was an easy and close shot. I am pleased to take this trophy," the hunter, #BryanKinselHarlan, from Texas was quoted as saying.