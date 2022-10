ASV politologs: Masks pirms tvītiem par Ukrainas miera plānu runājis ar Putinu

ASV uzņēmējs Īlons Masks pirms priekšlikumu publicēšanas tviterī par Krievijas-Ukrainas kara apturēšanu, kas paredzēja daļu Ukrainas teritorijas atdot Krievijai, runājis nepastarpināti ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, pavēstīja amerikāņu politologs Īans Bremers, atsaucoties uz Maska viņam teikto.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēstulē, kas izsūtīta konsultāciju uzņēmuma "Eurasia Group" abonentiem, Bremers raksta, ka Masks viņam teicis - Putins ir "gatavs risināt sarunas", bet vienīgi, ja Krima paliek Krievijai, ja Ukraina pieņem pastāvīgu neitralitāti, kā arī, ja Ukraina atzīst Luhanskas, Doneckas, Hersonas un Zaporižjas reģionu aneksiju.

Kā sacījis Masks, Putins viņam teicis, ka šie mērķi tiks sasniegti, "lai arī ko tas prasītu", ieskaitot potenciālu kodoluzbrukumu, ja Ukraina iebruks Krimā.

Kā raksta Bremers, Masks viņam teicis, ka ir "jādara viss nepieciešamais, lai izvairītos no šāda iznākuma".

Savu variantu "miera līguma" noslēgšanai starp Ukrainu un Krieviju Masks tviterī publicēja pagājušo pirmdien, un vairāki viņa ierosinājumu punkti saskan ar Putina priekšstatiem par kara izbeigšanu.

Masks pauda uzskatu, ka Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās nepieciešams sarīkot atkārtotas "vēlēšanas" ANO kontrolē. Masks rakstīja, ka Krievija aizies no šīm teritorijām, "ja tāda būs cilvēku griba".

Masks arī uzskatīja, ka Krima ir Krievijas daļa, "kā tas bijis no 1783. gada", jo pussala esot nonākusi Ukrainas sastāvā Ņikitas Hruščova kļūdas dēļ. Viņš arī ierosināja Ukrainai atjaunot ūdens piegādes Krimai un iegūt neitrālas valsts statusu.

Masks arī ierosināja aptauju ar jautājumu, vai Donbasā un Krimā dzīvojošo cilvēku gribai vajadzētu izlemt to, vai viņi ir "Krievijas vai Ukrainas sastāvā". Viņš arī paziņoja, ka Krievijā ir trīsreiz vairāk iedzīvotāju nekā Ukrainā, tāpēc Ukrainas uzvara totālā karā pret Krieviju ir maz ticama.

Ukraina uz Maska priekšlikumiem reaģēja ar asu nosodījumu, savukārt Kremlis atzinīgi novērtēja Maska "pozitīvos" priekšlikumus kara izbeigšanai, un viņa tvītus citēja Kremļa propagandas mediji.

Masks apgalvo, ka viņš joprojām ir proukrainisks, bet tikai mēģina izvairīties no kodolkara.

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks, reaģējot uz Maska tvītiem, piedāvāja variantu, ka Ukraina atbrīvo savas teritorijas, ieskaitot Krievijas okupēto Krimu.

Vēlāk arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģēja uz šiem Maska tvītiem, uzsākot aptauju ar jautājumu "Kāds Īlons Masks jums patīk vairāk?" un diviem atbilžu variantiem: "Tāds, kurš atbalsta Ukrainu" un "Tāds, kurš atbalsta Krieviju".

Maska tvītus komentēja arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba. "Tiem, kas ierosina Ukrainai atteikties no saviem cilvēkiem un zemes - it kā lai neaizskartu Putina aizvainoto ego un glābtu Ukrainu no ciešanām - nevajadzētu aizsegt ar vārdu "miers" vārdus "Lai krievi nogalina un izvaro vēl tūkstošiem nevainīgu ukraiņu un sagrābj vēl vairāk teritoriju"," atzīmēja Kuleba.

Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Serhijs Kislica salīdzināja Masku ar santehniķi, iesakot viņam nekomentēt to, par ko viņam nav jēgas.

"Nākamreiz, kad man vajadzēs santehniķi, es piezvanīšu Īlonam Maskam. Viņš nenodarbojas ar santehniku? Tad kas par lietu, kāpēc viņš runā par starptautiskajām attiecībām un iekšējām tiesībām? Starp citu, labs santehniķis ir labāks, nekā Maska domas par nelikumīgi okupētām ārvalsts teritorijām," rakstīja Kislica.

Masks iepriekš bija paudis atbalstu Ukrainai tās karā pret Krieviju. Vienā no tvītiem viņš bija novēlējis "Ukraina, turies", bet citā izteicis līdzjūtību "Krievijas dižajiem cilvēkiem, kuri to (Krievijas karu pret Ukrainu) nevēlas".

Masks martā izaicināja Putinu uz dueli par Ukrainu. Viņš arī palīdzēja Ukrainas armijai, nododot tās rīcībā 50 interneta sakaru satelītus "Starlink", un par to izpelnījās Krievijas draudus.