Bagdādē uz ielas mirst nesen deportēts amerikānis

Tuvo Austrumu un Ziemeļamerikas soctīklus pāršalcis kāda deportēta amerikāņa dzīvesstāsts, kurš uz Irāku izraidīts, neskatoties uz faktu, ka šajā valstī nekad nav bijis, raksta portāls "Al Bawaba".

Trešdien miris atrastais 41 vecais Džimijs Aldaouds savulaik piedzima bēgļu nometnē Grieķijā, kur tobrīd bija apmetušies viņa bēgļu gaitās vecāki. Visticamāk, Irāku viņi pametuši, jo, būdami kristieši, pārsvarā islāmticīgajā valstī jutušies apspiesti. Kad viņš bija sešus gadus vecs, ģimene pārcēlās uz ASV, Aldaouds apguva angļu valodu un vecāku dzimto arābu valodu vairs nav lietojis un dzīves laikā to pat pilnībā aizmirsis.

Lai gan uzaudzis un dzīvojis kā pilntiesīgs amerikānis, viņš gluži nav bijis paraugpilsonis – Aldaouds vairākkārt nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā, tostarp par ielaušanos. Pie tā vainotas arī vīrieša psiholoģiskās problēmas, tostarp šizofrēnija.

Neskatoties uz visa apzinātā mūža pavadīšanu ASV, arābu valodas nezināšanu, psiholoģiskām saslimšanām, kā arī diabētu, Donalda Trampa administrācijas panāktās likumdošanas izmaiņas tiesībsargājošajām iestādēm ļāvušas viņu jūnijā aizturēt un gandrīz tūlītēji piespiedu kārtā deportēt uz Irāku.

This video is of Jimmy taken in Baghdad two weeks after his deportation. I'm sharing with permission from Jimmy's lawyers. Jimmy has been in the US since he was 6mo old—he was born in a refugee camp in Greece to Iraqi Christian parents. RIP#JimmyAldaoud https://t.co/1182x6GRAY pic.twitter.com/KF8RUOtKiH