Baidens plāno kandidēt ASV 2024. gada prezidenta vēlēšanās

ASV prezidents Džo Baidens otrdien paziņojis, ka 2024. gada vēlēšanās kandidēs uz vēl vienu pilnvaru termiņu Baltā nama saimnieka amatā.

"Katrai paaudzei ir brīdis, kad tai jāiestājas par demokrātiju. Jāiestājas par savām pamatbrīvībām. Domāju šis ir mūsu [brīdis], tāpēc es kandidēju uz pārvēlēšanu Savienoto Valstu prezidenta amatā," tviterī raksta šobrīd jau 80 gadus vecais Baidens.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly