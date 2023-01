Baltijas valstis aicina Vāciju nekavējoties nodrošināt Ukrainai 'Leopard' tankus

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministri aicina Vācijas valdību nekavējoties sniegt Ukrainai tankus "Leopard", mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavēstījis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

"Mēs, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ārlietu ministri, aicinām Vāciju nekavējoties piegādāt Ukrainai tankus "Leopard". Tas ir nepieciešams, lai apturētu Krievijas agresiju, palīdzētu Ukrainai un ātri atjaunotu mieru Eiropā. Vācijai kā vadošajai Eiropas valstij šajā ziņā ir īpaša atbildība," raksta Rinkēvičs.

We, 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.