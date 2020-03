Baltkrievijā notiek ar britiem kopīgas militārās mācības 'Ziemas partizāns'

Baltkrievijas Vitebskas apgabalā pirmdien sākušās baltkrievu un britu karavīru kopīgas militārās mācības "Ziemas partizāns", vēsta Baltkrievijas ziņu aģentūra "Belta".

Baltkrievijā ieradušies 28 Lielbritānijas 42. jūras kājnieku bataljona karavīri, bet baltkrievu pusi mācībās pārstāv 103. atsevišķās gaisa desanta brigādes miera uzturēšanas rota. Kopīgās mācības ieplānotas līdz 14. martam.

Mācības notiek miera uzturēšanas personāla sagatavošanas sadarbības ietvaros, skaidro Baltkrievijas Aizsardzības ministrija. Šādas mācības sākušās jau 2018. gadā, taču tagad pirmo reizi tās ar britu karavīru piedalīšanos notiek Baltkrievijas teritorijā, atzīmē iestādē.

Līdzās militārajiem uzdevumiem, karavīri piedalīsies arī kultūras pasākumos, apgūstot abu valstu vēsturi, tostarp to dalību Otrajā pasaules karā, raksta vietējais portāls "Gomel Today".

Baltkrievija ir Kolektīvās drošības līguma organizācijas dalībvalsts, kurā vēl ietilpst Krievija, Armēnija, Kazahstāna, Kirgizstāna un Tadžikistāna. Savukārt Lielbritānija ir Rietumu militārā bloka NATO dalībvalsts.

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko pēdējā laikā atklāti runā par to, ka Krievija uzspiež Baltkrievijai integrāciju ar to. Prezidents uzsver, ka Minska savu suverenitāti neatdos un nekļūs par daļu no "brālīgās Krievijas".

2018. gadā, neminot, kura valsts tieši apdraud Baltkrieviju, Lukašenko kara gadījumā solīja izsniegt ieročus katram karot spējīgam baltkrievam. Savukārt pērnā gada decembrī baltkrievu līderis pauda pārliecību, ka NATO nepacietīs Baltkrievijas suverenitātes pārkāpumus.

Maskava un Minska arī nespēj vienoties par Krievijas naftas cenām Baltkrievijas pārstrādes uzņēmumiem.