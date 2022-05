Baltkrievijas bruņoto spēku tieša iesaiste Ukrainā nenotiek, ziņo britu izlūki

Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko cenšas līdzsvarot atbalstu Krievijas iebrukumam,vienlaikus cenšoties izvairīties no tiešas militāras iesaistes, baidoties no Rietumu sankcijām, ukraiņu represijām un iespējamas neapmierinātības Baltkrievijas militārpersonu vidū, ziņo Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Aprīlī Baltkrievija paziņoja par speciālo uzdevumu spēku izvietošanu gar Ukrainas robežu, tostarp pretgaisa aizsardzības sistēmu un raķešu vienību nosūtīšanu uz apmācību vietām valsts rietumos, vēsta Lielbritānija.

Londona raksta, ka Baltkrievijas bruņoto spēku klātbūtne robežas tuvumā, domājams, piesaista Ukrainas vienības, kuras attiecīgi nevar nosūtīt spēkus palīgā operācijām Donbasa reģionā, skaidro britu izlūki.

Lai arī iepriekš tika spekulēts par Baltkrievijas bruņoto spēku tiešu iesaistīšanos iebrukumā Ukrainā, līdz šim tas nav apstiprināts.

Tomēr Baltkrievijas teritorija jau sākotnēji tika izmantota kā priekšrocība Krievijas cīņai pret Kijivu un Čerņihivu. Maskava Baltkrieviju izmantojusi, lai veiktu raķešu triecienus no tās teritorijas, raksta Lielbritānijas ministrija.

